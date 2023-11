Si el debate era considerado importante, sus rebotes en las redes no lo eran menos y no fueron dejados librados al azar por los equipos de comunicación de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Las segundas líneas de los candidatos tuitearon desde el auditorio, en vivo y simultáneo cada cruce de Massa y Milei. Bancaron sus intervenciones con comentarios y retuits.

El “por sí o por no” se convirtió en una tendencia durante el primer bloque. “POR SÍ O POR NO, que diga Javier Milei si va a abrir la economía y destruir a 500.000 pymes que emplean a millones de argentinos y argentinas”, subió con ese hashtag José Ignacio De Mendiguren desde Unión por la Patria. Desde la vereda libertaria, Lilia Lemoine -la diputada del proyecto de ley para que los hombres renuncien a la paternidad-, comentó la tendencia con un “parece que Massa está consultando a la gitana”.

"Creo que por un lado hubo un presidente y por el otro un muchacho que trató de articular algunas ideas sin mucha suerte", fue el balance de Leandro Santoro. El excandidato a jefe de gobierno de UxP consideró que Milei salió muy perjudicado del mano a mano con Massa, "no sólo porque quedó claro que no conoce el Estado, sino porque se vio que le falta liderazgo", en el sentido de que jugó durante todo el debate al juego al que lo llevó su adversario.

Para Juan Grabois, el debate mostró que "el león ya no ruge" y en su lugar "maúlla el gato". Milei "reprime su personalidad, reniega de sus propuestas anteriores, no puede articular una medida concreta. Le enseñaron el adagio menemista 'si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie'. Hace algunos diagnósticos que son tan obvios como dolorosos, pero no propone soluciones", fue la lectura del dirigente del Frente Patria Grande.



Alberto Benegas Lynch hijo (LLA) aprovechó el debate para agregar un granito de arena en su campaña para cortar relaciones con la Santa Sede y consideró que Milei “fue excelente en su referencia a la inseguridad del sistema Zaffaroni, quien fue contratado en el Vaticano”.

Mercedes D’Alessandro comentó con una ironía las declaraciones de Milei sobre que no existe brecha de género en los salarios: “Cuando quieras, desde el feminismo te enseñamos los números y (te explicamos) por qué las empresas no se llenan de mujeres aun cuando son trabajadoras más baratas”.