El rechazo a la dupla de ultraderecha y negacionista compuesta por Javier Milei y Victoria Villarruel traspasó ampliamente las fronteras. “Cuando en Argentina como en otras partes del mundo está en riesgo la continuidad democrática, no podemos quedarnos quietos”, aseguran, en este caso, investigadores y académiques de todo el mundo cuyos ejes de estudio están vinculados al país. En una carta abierta que comenzaron a hacer circular de cara al balotaje del próximo domingo y que ya recogió el apoyo de más de 700 firmas piden “a todas y todos los argentinos votar en defensa de la democracia”. “Digamos no a Milei”, concluyen al cierre de la misiva.

“Como investigadores trabajando sobre Argentina y América Latina en distintos países y continentes, queremos manifestar nuestra preocupación y alarma ante la posibilidad de triunfo de un candidato que ha hecho público en reiteradas oportunidades su desprecio por los derechos humanos, la educación pública y la justicia social y ambiental”, comienza el mensaje, que es a la vez un manifiesto y un intento de interpelación a la ciudadanía argentina con miras al balotaje presidencial: “Ante la posibilidad real del fin de la democracia, de los derechos humanos y de la educación como recurso y horizonte, ya no caben la neutralidad o el voto en blanco que terminará favoreciendo al candidato de ultraderecha”, sostienen referentes de la academia internacional.

El documento, que puede leerse aquí y al que integrantes de la academia alrededor del mundo pueden seguir sumando adhesiones, cosechó hasta ahora unas 750 firmas de profesores, investigadores, académiques de América Latina, Central y del Norte, Europa, Asia y Oceanía, mayormente del campo de los estudios sociales. Entre elles, figuran Junot Díaz, del Massachusetts Institute of Technology; Ana Pizarro, Universidad de Santiago; Ticio Escobar, director del Centro de Artes Visuales Museo del Barro, Paraguay; Jens Andermann, New York University; Vikki Bell, Goldsmiths, University of London; Silviano Santiago, Universidade Federal Fluminense; Jean Jacques Kourliandsky- Fondation Jean Jaurès (Paris); Gaston Gordillo, University of British Columbia; Edoardo Balletta, Universidad de Bolonia (Italia); Elie Pucheral, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) y Ana Forcinito, University of Minnesota.



“Provenimos de posturas políticas diferentes, muchas de ellas críticas del actual gobierno –argentino– como del anterior”, advierten en el cierre del texto. Y completan: “Sin embargo, ante la gravedad de la amenaza, coincidimos en pedir respetuosamente a todas y todos los argentinos de votar el 19 de noviembre en defensa de la democracia. Digamos no a Milei”.

La postura enumera, a grandes rasgos, puntos de la propuesta de la fórmula presidencial de La Libertad Avanza, a la que entienden como “aventura autodestructiva”: el desconocimiento del cambio climático y el rechazo de “pactos internacionales suscriptos por la Argentina en defensa de los pueblos originarios y sus posturas sobre el narcotráfico y el comercio de niños y de órganos, “medidas que, de efectuarse, podrían desencadenar una escala de violencia sin precedentes contra niñas, niños y personas necesitadas”. Sus propuestas económicas que “no harían más que destruir de manera irrevocable la industria nacional en beneficio de capitales multinacionales extractivos”, así como “los ataques del candidato Milei contra la educación pública, la investigación y la producción de saber”, inscriptos en “esta política suicida al destruir los pocos recursos que aún posee la Argentina para salir de su crisis”.

Pero aquello que los aunó y provocó la necesidad de organizarse y denunciar públicamente todo aquello y militar el voto contra de Milei, fueron los “insultos y burlas hacia el pacto de verdad y justicia sellado con los juicios por crímenes de lesa humanidad” de parte de Milei y Villarruel, a quienes los genocidas “apoyan abiertamente”.

La convocatoria da cuenta de cuán importante fue la Argentina como ejemplo y paradigma de los derechos humanos en el mundo, a partir de la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y los juicios, explicó a este diario Jens Andermann, profesor belga en la Universidad de Nueva York con un vínculo de varios años de investigación sobre la historia literaria, la historia museográfica, los vínculos entre arte y política e impulsor de la iniciativa. “Argentina fue uno de los primeros países en el mundo en procesar jurídicamente a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad. La gran convocatoria que logró nuestra carta fue la preocupación en todo el mundo que generó el peligro de retroceso, de reversión de una trayectoria que fue ejemplo en todo el mundo”, completó en diálogo con Página|12.