A días del balotaje del próximo domingo, la Comisión Bicameral de la Legislatura provincial organizó un acto en celebración de los 40 años de democracia. Se descubrieron bustos del radical Raúl Alfonsín y del peronista Roberto Romero, el primer presidente y el primer gobernador salteño electos tras el retorno de la democracia. Además, se homenajeó a todos los gobernadores y vicegobernadores electos desde 1983 a la fecha junto al primer intendente elegido por el voto directo de los ciudadanos, Alberto Javier Alderete.

Si bien este acto se venía organizando desde principios de año, fue una nueva oportunidad para manifestar un acompañamiento público a la fórmula de Unión por la Patria, que lleva a Sergio Massa como candidato a presidente. El principal orador de la jornada fue el gobernador Gustavo Sáenz, quien iniciará su segundo mandato el 10 de diciembre.

A propósito de las cuatro décadas de vida democrática en el país, el mandatario afirmó que su continuidad es "una construcción diaria y colectiva", que también se nutre de argentinos y argentinas que trascendieron, como fue el caso de Alfonsín y Romero. "Ambos permanecen vivos en el corazón de su pueblo. Lo han logrado con valentía y coraje, enfrentando la rémora de un pasado que amenazaba con volver, con la convicción de que la democracia es el único camino posible y el lugar donde nos encontramos todos, más allá de las banderías políticas", dijo ante la mirada atenta de los ex gobernadores Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero, hijo del difunto Roberto Romero.

Bandejas en homenaje a ex gobernadores y vicegobernadores de Salta desde 1983.

Sáenz recordó que en 2021 impulsó una nueva reforma en la Constitución provincial, y a propósito sostuvo que "la democracia requiere tiempo para su consolidación; también, de continuidad y de una defensa permanente ante quienes quieren imponer sus ideas por la fuerza", asegurando que estos 40 años de democracia "han implicado un aprendizaje constante acerca de su valor y su fragilidad". En ese sentido, afirmó que los derechos humanos "fueron sin dudas parte de ese acuerdo colectivo que hicimos los argentinos frente al terrorismo de Estado".

Enseguida advirtió: "hoy la democracia está en riesgo" a causa de "algunos que esperaban agazapados su oportunidad" mostrando sus "intenciones siniestras y buscando la revindicación de sus actos criminales". "Frente a ésos, los argentinos tenemos el escudo que la democracia nos brinda a través del voto como compromiso firme con ella", precisó, señalando que en "la decisión de los argentinos está el camino a seguir".

El mandatario añadió que él seguirá el camino que demostraron Raúl Alfonsín y Roberto Romero, quienes mantuvieron un recorrido de lucha, de vigencia de los derechos consagrados en la Constitución y de "solidaridad que nos permite construir una comunidad de iguales", pues se debe "brindar oportunidades a quien la vida no se las dio", afirmó.

"Sé que hoy Raúl Alfonsín y Roberto Romero estarían reiterando que el camino es el consenso, el diálogo, la búsqueda del bien común y no el agravio, la descalificación, el insulto y las posturas fundamentalistas que no llevan a nada", consideró Sáenz. En línea con el contexto actual, que tiene a Massa y a Javier Milei como los posibles presidenciables, elagobernador salteño sostuvo que la "Patria se construye desde el amor, no desde el odio, el resentimiento y la revancha" por lo que aseguró que es preciso entender que "la patria somos todos".

Busto de Roberto Romero, obra del artista cubano Alexander Guerra Hurtado.

Sáenz dijo que ese "todos" es posible "llamando a un gobierno de unidad nacional como lo hizo en su momento don Roberto Romero defendiendo el norte profundo y olvidado de la patria", y reafirmó nuevamente su acompañamiento al candidato de UxP.

El gobernador se había pronunciado a favor de Massa unas horas antes durante la firma de un convenio con la Unión Industrial en la Casa de Gobierno. Allí se refirió al debate presidencial y afirmó "que el único candidato que nombró tres veces Salta, nombró tres veces el norte y habló de las asimetrías, es el mismo con el que con que gestión y mucho trabajo, hemos logrado conseguir distintas obras para Salta", en referencia al actual ministro de Economía de la Nación.

En cuanto a Milei, aseguró que es un candidato que no conoce el interior, "que espera que la mano invisible del mercado venga a ponerle agua a los wichís en Rivadavia" y que además ha manifestado su intención de eliminar la coparticipación federal. Por ello, el gobernador salteño insistió en su postura de cara al domingo y dijo: "Yo hoy elijo a Massa porque Salta tiene la posibilidad histórica de tener un presidente que no sólo mira al interior sino que está convencido que el norte le va a dar al país lo que el país necesita".

Urtubey y una nueva etapa con Massa

Quien también se refirió a lo que dejó el debate presidencial del domingo fue Juan Manuel Urtubey. El ex mandatario afirmó que nuevamente le quedó claro que Massa es la persona preparada para gobernar el país. En cuanto a Milei, dijo que "las situaciones de la política lo pusieron en un lugar de enorme competitividad electoral, pero claramente ha demostrado que no está preparado para conducir la Argentina".

"Respeto a todos aquellos que acompañan con su voto (a Milei), pero sinceramente me parece que tiene mucho más que ver con una expresión de rechazo a la política, a todo un sistema que viene realmente fracasando, más que la apuesta a alguien que puede ser positivo para Argentina", resaltó.

La primera fila.

En referencia a si ocuparía un lugar de decisión en un posible gobierno de Massa, el ex gobernador solo dijo que hoy está colaborando en la campaña de UxP para "lograr que la Argentina viva una nueva etapa. Creo que Sergio puede ser la persona indicada para llevarlo adelante".

Mientras que al ser consultado por la postura de neutralidad que mantiene el gobernador cordobés Juan Schiaretti, con quien formó el espacio Alternativa Federal en 2018, Urtubey dijo que si bien "cada uno tiene que tomar sus propias decisiones en lo personal", en su caso, no encontró lugar para la neutralidad porque "se discuten cosas tan profundas que no parece haber mucho lugar para ser neutral".

Una incomodidad palpable

En el homenaje también estuvo el ex gobernador y actual senador nacional por JxC, Juan Carlos Romero, a quien se lo vio incómodo ante las palabras de Gustavo Sáenz, que direccionó su discurso desde la premisa de "unidad nacional" impulsada por Massa, al contrario a su posición actual que va de la mano de Milei. De igual manera, Sáenz no fue el único causante de una cierta incomodidad ya que la mayoría de legisladores locales, funcionarios y funcionarias, y público en general, exhibían a viva voz su voto a la boleta de UxP.

Una vez que finalizó el homenaje, Romero se fue de la plaza de la Democracia de manera presurosa y sin hablar con la prensa presente.

El ex mandatario manifestó a fines de octubre su apoyo a Milei después de que Mauricio Macri intercediera para ello, según se supo. En diálogo con Radio Salta, el legislador nacional aseguró en ese momento: “Voy a votar en contra del kirchnerismo porque nos ha llevado a los peores indicadores de inflación y pobreza”. El aporte de Romero a Milei no sólo se queda en el acompañamiento para el balotaje, ya que si llegara a ganar el economista liberal este sumaría el quinto voto aliado en la Cámara alta desde el 10 de diciembre.

El actual vicegobernador Antonio Marocco y Romero.

El senador nacional también hizo una defensa a Milei en sus redes sociales. En su cuenta personal de X (ex Twitter), Romero aseguró que "el Congreso jamás aprobaría leyes para arancelar la universidad pública, o la quita de la coparticipación, ni el cierre del Banco Central". Por el contrario, afirmó que "los peligrosos son Massa y los kirchneristas, que sí tienen mayoría para aprobar cualquier ley y hacer lo que quieran".

Entre esos riesgos, mencionó: "Desde enjuiciar a la Corte hasta la costosa expropiación de YPF, entre tantos otros daños que han hecho al país, llevando a más del 40% de los argentinos a la pobreza y la desesperanza".