A poco más de dos semanas de la muerte de Matthew Perry, su compañero en la célebre serie Friends, Matt Le Blanc, lo despidiócon un emotivo mensaje en sus redes sociales junto a fotos de ambos en sus momentos estelares.

"Matthew, me despido con gran pesar. Los momentos que pasamos juntos se encuentran honestamente entre los momentos favoritos de mi vida", destacó el actor estadounidense de 56 años al inicio de su posteo, que acompañó con imágenes de escenas icónicas de la serie que retratan la amistad entre "Joey" y "Chandler", encarnados por Le Blanc y Perry, respectivamente.

Imagen: @mleblanc

"Fue un honor compartir escenario con vos y llamarte mi amigo. Siempre sonreiré cuando piense en vos, y nunca te olvidaré. Nunca", siguió. Y concluyó. "Extiende tus alas y vuela hermano, finalmente eres libre. Mucho amor. Y supongo que te quedarás con los 20 dólares que me debes", concluyó Le Blanc, con humor y calidez.

Imagen: @mleblanc

Le Blanc y Perry compartieron el salto al estrellato gracias a los personajes que encarnaron para la serie. La relación entre "Joey" y "Chandler" se volvió casi un culto a la amistad que trascendió las pantallas durante mucho tiempo.

Friends duró 10 temporadas y contó con la participación del actor en los 234 episodios de la tira. Perry formó parte además de la reunión de los ex protagonistas de la serie que se realizó en 2021, con Jennifer Aniston, Matt Leblanc, Courtney Cox, David Schwimmer y Lisa Kudrow, entre otras celebridades.

Imagen: @mleblanc





Cómo murió Matthew Perry

Perry fue encontrado muerto a los 54 años el sábado 28 de octubre "en un jacuzzi de su casa". Una de las primeras hipótesis fue que "aparentemente se habría ahogado". Asimismo, se advirtió que no se hallaron drogas en el lugar. El actor batalló durante años con su adicción a las drogas y el alcohol.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2024 a los 54 años.

Según los resultados preliminares del examen toxicológico al cadáver del actor no detectaron la presencia de metanfetaminas ni de fentanilo en el organismo. No obstante, aún queda por determinar la presencia o no de otras sustancias ilegales en su organismo; estudio que podría tardar entre cuatro y seis meses.