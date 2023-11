El lunes último, en la calle Zabaleta del pueblo de San Antonio de los Cobres, en la Puna salteña, se abrió la primera sede de La Libertad Avanza, consecuencia del apoyo inédito que el espacio político de Javier Milei logró en la zona, mayormente de la mano de las y los jóvenes.

En las primarias, el departamento Los Andes -de casi 8 mil habitantes- sorprendió al país por ser el distrito donde más alto porcentaje obtuvo LLA, con un 63,3 por ciento, muy lejos de Unión por la Patria, que logró un 20,1 por ciento. Si bien la ultraderecha volvió a ganar en la primera vuelta, la diferencia entre ambos espacios políticos se redujo notablemente: LLA quedó con un 43,2 por ciento, mientas que UxP obtuvo el 41,9 por ciento.

La sede partidaria inaugurada recientemente.

Franco Aníbal Martínez, 30 años, trabajador minero y padre de cuatro niños, es uno de los impulsoresa de la campaña libertaria en San Antonio de los Cobres, ubicado 164 kilómetros al noroeste de la capital salteña, y a una altitud de 3775 msnm. "En un principio teníamos curiosidad de saber quién era Javier Milei y cómo venía trabajando. Empecé a averiguar e informarme sobre cada propuesta que él transmitía. De ahí comenzó mi lucha", contó a Salta/12.

Llegaron las PASO y solo dos personas fiscalizaron para LLA debido "se bajaron varias personas porque la política que hoy maneja el peronismo y el kirchnerismo es de apriete a la gente", dijo Martínez. Aún así, se dio el "batacazo", en sus palabras. "Nuestro trabajo fue en las redes sociales, vía Tik-Tok o Facebook", detalló, aunque también dijo que sumaron una campaña casa por casa dado que en el departamento muchas familias viven en parajes rurales, sin conexión adecuada de internet o telefonía celular.

Martínez afirmó que la sorpresiva victoria en las PASO se debió a que "la política (en los dirigentes del peronismo) se durmió". "Ahí fue donde nosotros aprovechamos y tratamos de ver a la gente", se sinceró. La arrasante victoria llevó a que desde la capital salteña y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se considere a San Antonio de los Cobres como capital de LLA. Tan sólo 10 días después de la elección, la diputada nacional electa por Salta, Emilia Orozco, se dirigió por primera vez al poblado puneño.

En las generales, la disputa fue más pareja, confirmando aquello de que en las primarias el peronismo estaba dormido. Para ese momento, la fiscalización de LLA en el departamento llegó al 80 por ciento, con fiscales en San Antonio, Tolar Grande, Olacapato y Pocitos. "Lamentablemente el apriete político existe y la gente que teníamos en Pasto Grande se nos bajó a última hora", acusó el libertario, quien afirmó que para el balotaje esperan fiscalizar el 100 por ciento de las mesas.

Folletería para el último tramo de campaña.

El principal motivo de la adhesión que consiguió la ultraderecha en el pueblo puneño se se vincula directamente a la movilización de hijos y nietos. Eso es lo que se aprecia en la mayoría de las familias. Un caso testigo es el de Cristina Cruz, de 41 años, y que milita la campaña de LLA. Fueron sus hijos de 17 y 19 años quienes le hablaran del economista. "Mis hijos me acercaron su propuesta. Me decían: 'mirá mamá este nuevo candidato, mirá las propuestas que tiene'. Por medio de ellos yo fui conociendo las propuestas de Milei y después me fui interiorizando por el Facebook. Ahí vi que destapó la olla al poder", afirmó.

Para Cristina, las y los jóvenes les "invitaron a pertenecer". Después, a su entender, se encontró con "propuestas que cambiaban la sociedad". "Yo no soy fanática de ningún político, simplemente soy fanática de la persona que creo que puede gobernar y mejorar mi pueblo. La democracia me hace libre a mí de expresarme", dijo. Y agregó que es la primera vez que se suma de lleno a un trabajo de campaña.

A Cristina la inquietan principalmente dos temas: la educación y la salud en su localidad. "Vemos que cada político defiende la educación, pero hoy yo veo que (la educación) está cada vez más para atrás", cuestionó. Aseguró que eso la enoja porque "como mamá querés lograr que tus hijos estudien, que tengan tiempo de crecer, pero resulta que últimamente en la técnica donde estudian mis hijos tienen muchas horas libres. Son contados con los dedos los profesores que cumplen con su trabajo".

"Me causa impotencia como mamá ver a mis hijos abandonados en la educación", lamentó, recordando que incluso presentó notas a legisladores locales para que intercedan ante el mal estado de las escuelas, pero no obtuvo respuestas.

A eso sumó la situación sanitaria del lugar. Sostuvo que el hospital local hoy está en decandencia. "Hablan de salud y educación y es lo que no hay, por eso tanto enojo. Acá en San Antonio, la salud y la educación es nula", afirmó. "Soy una más de muchas mujeres y hombres que piensan lo mismo. Están enojados porque nos están saqueando el bolsillo", agregó. En el departamento la salida laboral más directa es la minería; es una zona rica en borato, perlitas y ónix.

El senador por Los Andes, Leopoldo Salva, del peronismo, es necesario reflexionar sobre los 40 años de democracia. Dijo que la discusión política tiene que salir del clientelismo. "En los pueblos chicos eso sucede y esas son las reflexiones que debemos hacer. ¿Por qué nos pueden marginar si nosotros elegimos a un senador, a un intendente, o, a un diputado para todos?", se preguntó.

Por el triunfo de LLA en el departamento, Salva aseguró en el Senado que se dijo que "no sabemos votar", pero "creo que las decisiones que toma el pueblo son las mejores decisiones, más allá de los resultados". Aún así, reivindicó que la premisa que debe imperar es la de "no pensar solamente en la persona sino en el bienestar de todo el pueblo".