Queridísima criatura. Quizá lo sepa usted o no pero así comienza una carta de Virginia a Vita, algo tímida, algo arrebatada. Y así también he querido empezar yo a escribirle esta misiva. Entender una pasión de clóset no se me escapa porque conocí el deseo ahí dentro y es ahí donde más quema. Ese escándalo a hurtadillas, la espera golosa por los encuentros detrás de las paredes, el calor de la ficción de las páginas secretas. Lo que no pueden decirse a viva voz dos mujeres casadas: “burra”, “virgen”, “criatura”. Esa templanza a la espera del cartero, para no claudicar ante el burdo telegrama de la desesperación. Y lo mío, lo tengo claro, huele más a loca lemebeliana autodestructiva que a doncella catártica.

Le confieso, nunca he podido escribir así, como con la muñeca de la mano y haciendo chocar mis joyas contra la mesa. Con higie­ne, precisa, afectada, ilustrada. Me provoca usted esa distinción, me arranca la elegancia de algún gen infiltrado en mi corriente excesiva. Ellas, las inglesas, podían reconocerse, oligarcas ambas, dentro del espejo o entre los largos calzones y enaguas de sus bajos literarios. Nada que me haya tocado a mí en suerte o en infortunio. Yo la veo a usted en cambio en toda su altura y gelidez tutelar. Hay entre nosotras toda clase de brechas. Y por eso, en mi inocultable esfuerzo, no puedo evitar que rueden por mis surcos unas gotitas de sudor. Admito que ya no me intimidan ni las clases altas, ni los cadáveres exquisitos, ni Europa, ni lo rubio de sus cabellos, ni su cargo público, ni que sea usted una jueza del Estado en funciones. No espere de mí más servilismo que el de mi palabra en estas hojas y el de mi voz en su oído, aquella noche, prometiéndole una ofrenda si me acompañaba al lavabo.

Pero también debo reconocer la ráfaga de amor, la belleza conmovedora de su blanquísima defensa. Cuando esa otra vil mu­jer me atacó llamándome “panchita de mierda”, solo porque osé cuestionar su necesidad de verter loas hacia un escritor varón en un salón de mujeres escritoras y lobistas, sea este Juan Marsé o quien fuera. Yo le repliqué: “cretina, está más que claro que no leyó usted a Marsé en su vida”. Y usted, señora Ley, resolvió la controversia, administró justicia y decidió el destino de mi atacante: marcharse por donde vino con su racismo a cuestas. Lo hizo a todas luces sobrecalificada para el pequeño caso que nos traía, con esa virtud innata para impartir el derecho. ¡Oh, mis anticoloniales principios se tambalearon! ¡Temí volver a allanarme ante la erótica del poder! Si no la hubiera sacado a bailar reguetón, si no me hubiera seguido, pero burlamos las fronteras y nos fundimos en un movimiento de ardorosa transversalidad.

Reconozco, mi excelsa y justiciera dama, que no he tenido nunca una habitación propia como Virginia Woolf. Más bien he escrito mientras hacía el pollo frito, esperaba el seguro de desempleo y amamantaba a mis hijos. Quizá esta sea la primera vez que escribo en mi propio despacho frente al mar. Un importante mecenas de la cultura me invitó a pasar una temporada en su elegante mansión del bajo Ampurdán y, desde hace unas semanas, me procuro soledad y concentración a raudales. Imagine que tengo por vecino al número dos de Vladimir Putin. La guerra no se ve igual desde aquí. Tómese esta correspondencia como una relación epistolar en tiempos con­vulsos, si encuentra excitación en el peligro. Yo soy muy del sur, así que llevo la convulsión por dentro y a donde vaya.

No niego que estar alejada temporalmente del buen Jaime me haya dado alas para explorar el Tinder y probar estos experimentos epistolares que me acercan otra vez a una especie de fe, tantas veces perdida, en el género humano, sobre todo en el femenino. Sé que es muy siglo xx, pero sostengo la conveniencia, sí, la conveniencia, de mantener siempre a distancia de rescate a un amantísimo y permisivo marido. Y no lo hago por la misma razón que Vita y Virginia, que era tener el buen tino de sobrevivir a la Gran Bretaña posvictoria­na, qué remedio, al lado de una figura masculina por miedo a ser despojadas de sus privilegios. Para mí, no sé si para usted, no hay nada más conmovedor que alguien que se esfuerza por presentir la fatalidad en una y adelantarse a nuestra melancolía. Me pone caliente, lo juro, ser amada así, tanto como la desobediencia, sin duda mucho más que nuestro teórico acuerdo de relación abierta. No me enorgullece mi anticuada programación, esto de hacer cosas delante de alguien y a sus espaldas para sentirme viva. En realidad, no sé qué haría sin él, quizá ya me hubiera ahogado en un río. Y ni siquiera es completamente evitable.

¿Qué me dice del hecho de estar felizmente casada, querida dama infiel? Casada Vita (con un marica). Casada Virginia (con un Leonard). Casada usted (con no diré quién). Casada yo, aunque en relación abierta, que quede claro, como las dos primeras. El tema es delicado: Harold, el marido de Vita, tenía novios. La homosexualidad masculina estaba tipificada como delito y, para mayor paranoia, él era funcionario del gobierno. Ay, hablar de los maridos con otra mujer casada, como hacemos ahora de tal modo: ¡Qué fantasía multicolor! Nadie conoce mejor el fuego que una mujer casada en brazos de su amante furtiva.

Tal vez escribir cartas a una mujer sea como diseñar un jardín. Era una de las aficiones de Vita. Ya sabe cómo son las aristócratas. Hasta escribió libros sobre jardinería. Cuando perdió su castillo, pobrecilla, ya le explicaré más adelante por qué, se compró otro, el de Sissinghurst, cerca de Cranbrook. Allí construyó uno de los jardines más hermosos del mundo, una estructura de estancias luminosas separadas por setos que hoy es patrimonio histórico del reino. Cada habitación al aire libre contiene un jardín distinto con flores distin­tas, tulipanes sonrojados o coloridas flores azules, rosas y rojas, que combinan entre sí como frutos rojos en una tarta de queso. Imagine el amor como un laberinto de jardines sorprendentes para perderse un rato. Imagine encontrarnos en la habitación blanca. Imagine que no hay ningún compartimento de flores negras. No me lo imagino.

Ahora que la invoco con torpeza, temo hacer caer el tintero sobre el folio. Mis ansias tienen tan poco que ver con los buenos modales de la pluma, con el amaneramiento con el que ahora procuro juntar letras para que usted pueda disfrutar del espectáculo. Pero me gusta el juego de la corrección cuando se rompe y hace un delicioso crack en el círculo de Bloomsbury. Será mejor que vuelva a hablarle de las misivas de estas zorras amantes, es lo que me mueve a escribirle, contarle que en su lectura he encontrado una forma de buscarla. Tal vez demasiado clásica.

Creo que, al enfriar la emoción con lenguaje, las cartas de amor sin amor logran con mayor éxito la contención que vuelve carne y fluido el delirio amoroso. Virginia espera dejar atrás la cama y retomar su batalla contra el mundo: “Y no estás aquí para transformarme”. ¿Qué único poder debería tener una mujer sobre otra sino el de transformarla? ¿Os suena de algo, señora?

En sus cartas Virginia le reclama a Vita que la acuse de no tener sentimientos o de inventarse “frases encantadoras” que “le restan aspectos a la realidad”. Sobra vida en Vita. Virginia comprende su punto, el hecho no fáctico para ella de que la vida es excitante, pero se queja de que a Proust no se le hayan reclamado cosas semejantes. Las amigas que se escriben se hacen críticas constructivas. Falta en Woolf, según la “Burra West”, esa “alegre vulgaridad”. No sé si Virginia es más virginal que wolf o viceversa. ¿Quién teme a Virginia Woolf? Quizá yo. La escritora que me habita y que arrastra la corriente hacia el fondo del río. Me temo. Nos temo. Me aterra, como a todas, no ser una escritora verdadera, pero también temo no vivir o estar viviendo solo para contarlo. Algunas veces siento el peso de las piedras en los bolsillos de mi delantal y los pies fríos.

¿Qué puedo decir sobre eso sino sentirme más Vita que Virginia y a veces más Virginia que Vita? ¿En cuál de ellas se reconoce usted?

Virginia insiste en que ella intenta decir lo que siente. Pero entiendo que no sea suficiente para Vita, que busca algo más. Woolf aúlla por historias frescas. Y Vita las tiene, las genera, las encarna. “Tienes un abundante ático polvoriento en tu cabeza”, le escribe. Los hechos son una obsesión para Virginia, los ama, se los pide en cada carta implorando: dame hechos: “los hábitos de los gusanos”, “las dietas en los albergues”, “cualquier cosa exacta, como la leche o el ordeño”. Y por supuesto, como los perros. O Persia. Saber qué ha cenado, pillar algún fragmento de la conversación con Harold en la cama antes de dormirse. Algo sobre lo que Woolf pueda “construir pináculos y pagodas”.

También le pide cartas, cartas y más cartas, más largas, más cariñosas, más frecuentes, nunca son suficientes porque siempre las experiencias de su amante parecen superar la ansiedad por el relato. “¿Crees que te conozco, íntimamente?”, pregunta Virginia titubeando a su amiga-amor. ¿Qué opina de ese vocativo que me acabo de inventar? Amiga-amor, así la llamaré de ahora en adelante cada vez que la vea.

Con todas las vivencias voluptuosas de su amante, componiendo este inservible caos de cientos de hojas frígidas, decide Virginia escribir la biografía de Vita Mary Sackville-West más ambigua de todas, la más fantasiosa, capaz de contener sus aventuras, sus amantes, los países visitados, las épocas, los climas, las ciudades, los castillos, los barcos, las transgresiones. Una broma de la escritora consigo misma. Otra coqueta y disimulada declaración de amor o una teoría del arte que acaba por crear a uno de los personajes más fascinantes de la literatura universal: Orlando, nacido hombre, viajero en el espacio, el tiempo y el género. Un personaje en construcción permanente. Fueron estas cartas acaso la semilla. Acaso un método furtivo y enamorado de investigación.

Habrá leído, no lo dudo mi culta amiga, el Orlando de Woolf. ¿Guarda buenos recuerdos del libro? La historia es un desacato literario que se adelantó un siglo, tanto así que, cuando a mi buen amigo, el filósofo Paul B. Preciado, le pidieron que hiciera un biopic sobre su vida, contestó que no podía porque Virginia Woolf ya lo había hecho en Orlando. Al final mi amado Paul, que casi se me muere de covid, sobrevivió para montar una versión cinematográfica sobre esta fluida criatura que viaja de varón a mujer manteniéndose siempre como la misma persona, un espejo de cuerpo entero. ¿Qué piensa de ello? ¿Le gustaría seguir explorando su identidad de género o siente que encaja en sí misma? A mí a veces me da por pensarlo.

Siento haberme distraído en esa frivolidad que son los otros. Lo que quería contarle es que un día Virginia le anuncia a Vita la emoción que de pronto la embarga, pero pospone el momento de darle los detalles. El día anterior había dejado una entrada en su diario personal. Hablaba de una biografía que comienza en el año mil quinientos y continúa hasta el día de hoy, y que se llama Orlando. Augura que bastará cambiarle de sexo y que esa broma podría durarle una semana. Su Orlando había empezado a germinar: “Mojé mi pluma en la tinta y escribí esas palabras casi de forma automática sobre una hoja en blanco, Orlando: una biografía. Tan pronto como lo hice mi cuerpo se llenó de éxtasis y mi cabeza de ideas”.

Cuando por fin se lo cuenta a su musa, Vita no cabe en sí de gozo y le contesta con una vanidosa carta que no escatima en metáforas gastronómicas: “Dios mío, Virginia, si alguna vez estuve emocionada y aterrorizada es por la idea de ser retratada en la forma de Orlando. Qué divertido para ti; que divertido para mí. Verás, cualquier ven­ganza que quieras tomar está ahora lista en tu mano. Verás, cualquier venganza que quiera tomar estará lista para su mano. Sí, adelante, mezcla tu panqueque, dóralo bien por ambos lados, vierte brandy en él y sírvelo caliente. Tienes mi completo permiso. Solo pienso que, habiéndome descuartizado, desmembrado, desenrollado y retorcido, o lo que sea que pretendas hacer, debes dedicárselo a tu víctima”.

Señora mía, tan mía como inútilmente mía, verá ahora cómo la habitación propia de Woolf empieza a colmarse de fantasmago­rías, una pasarela para todos los prototipos de mujer que helaron o derritieron el corazón de Sackville-West y que ahora se distribuyen y perpetúan con nueva vida en Orlando trans. Entre los pasajes que florecen en la cabeza de Virginia están las relaciones lésbicas más apasionadas y creativas de Vita. Virginia lo ha conseguido, ¿se da cuenta? Tiene ahora el control de la historia y no se ha movido de su putita habitación del pánico. Expropiadas a Vita, se ha hecho con todas sus amantes, literaria condesa sangrienta, y nos las ofrece para nuestro solaz deleite:

“Imagina que Orlando en realidad sea Vita, y cada palabra sea sobre las lujurias de tu carne y la seducción de tu mente (corazón no tienes, porque te vas correteando con Campbell en plena calle); imagina que haya ese tipo de resplandor de realidad que a veces atrae a mi gente, como el brillo sobre la concha de una ostra (y eso recuerda a otra Mary); imagina que Sibyl dice el próximo octubre, ahí está Virginia, que escribió un libro sobre Vita, y Ozzie rumia con sus amigos y Byard ríe a carcajadas, ¿te importaría? Dime, sí o no. Tu excelencia como personaje se debe a tus orígenes nobiliarios (¿qué son cuatrocientos años de nobleza en realidad?) y a que permiten escribir pasajes floridos descriptivos con gran abundancia. Entonces lo admito, me gustaría desenredar y torcer algunos hilos muy extraños e incongruentes contigo, profundizar sobre Campbell, y también, como ya te lo dije, me tienta la manera en que podría revolucionar las biografías en una sola noche. Si te parece agradable me gustaría sacudir esto en el aire y ver qué sucede. Sin embargo, puede que no escriba una línea más, por supuesto”.

Ay el poder del arte. Hasta el más grande amor de Vita, Violet Trefusis, su amiga desde la infancia y con la que vivirá cien años de amor, es ya parte de la obra maestra de Virginia y se llama Sasha. Así se enredan y se tuercen algunos hilos muy extraños entre las dos. Ella y Orlando recorren Europa travestidas de drags kings, como hiciera la pareja real. La escritora está convencida, ya sin falsas modestias, de que “es el libro más ingenioso y profundo del mundo: hecho a imagen y semejanza de tus Negocios”. Y por momentos temblorosa escribe: “quizá sea demasiado largo para una broma y demasiado frívolo para un libro serio”.

Pero sigamos leyendo juntas, querida criaturita. Luego de su metamorfosis en mujer, Orlando deberá enfrentar a la burocracia patriarcal que debía enfrentar toda mujer de la época, como la propia Vita, a quien se le despojó de su herencia familiar, el castillo Knole House. Cuando el libro fue publicado, las damas y los caballeros hacían apuestas para adivinar qué persona real estaba detrás de cada personaje orlandiano. ¡Qué manera más original de divertirse juntas! Es casi tan bueno como follar, un ejercicio de ingenio:

“Mañana comienzo el capítulo que describe tu encuentro con Violet en el hielo. Tiene que calzar con perfección, estoy rebosante de ideas. Dame algún indicio del tipo de riñas que tuviste. ¿Te eligió a ti primero por esa cualidad en particular? Mira, debo ir y verte, aunque sea para elegir algunas fotografías. Quiero una de un joven Sackville (varón) para Jaime i, otra de una joven Sackville (mujer) para Jorge iii. Por favor préstate para mis esquemas. Será un libro pequeño, no más de treinta mil palabras, y bastante febril con el ritmo que llevo (durante todo el día solo pienso en ti con diferentes disfraces, y en Violet y el hielo, y en Isabel y en Jorge iii)”.

Mire cómo interroga sabuesa a su amante en busca de más material. Es de suponer que Vita, escritora performática y jardinera, se deje, se someta a la escritora ilustrada y a sus caprichos. Y no cabe duda después de leer estas cartas de que Virginia, vampira y víctima propiciatoria, la quería, además, en su cama, aunque le costara tanto fingir no desearla en las tertulias poéticas de la alta sociedad, sobre todo cuando se ponía borracha. ¿No le parece un viaje interesante también el de la impostura? Caminar por la calle del brazo como si estuviéramos casadas, hacer manitas embriagadas durante una fiesta de amigas. ¿Suena a que le he pedido una cita o, mejor, un encuentro inesperado? Es probable.

No me disperso más. La suerte estaba echada para la escritora universal y también su hoja de ruta. Según Virginia sería un libro pequeño, con imágenes y uno o dos mapas. No podía dejar de pensar en Orlando, cuando se acostaba o caminaba por la calle. Le pide verla con perlas a la luz de una lámpara, ya no por deseo amoroso sino por deseo literario. Qué increíble transformación acontece en su mirada ahora que quiere verla sentarse, hablar y corregir en la hoja los puntos en los que duda, acerca de sus dientes o su temperamento. Le pregunta anhelante si rechina los dientes por la noche, si adora causar dolor, cuál fue su momento de mayor desilusión. Enamorada, pobre Virginia, de su personaje, no de la persona.

A partir de este momento, Virginia da un paso más y le cambia el nombre a su amante en las cartas: “¿Podré ver a Orlando la próxi­ma semana? Di que sí”. Tomo sus palabras para pedirle lo mismo que ella le pide a su amante, salamera, mi admirada defensora, aunque esto suponga tutearla por un atrevido instante, sin ánimo de convertirla en mi musa, solo clamando por atención: Acuérdate de Gabriela. Olvídate de todos los demás. ¿Dirías que debo llamar y preguntar si me quieres? ¿Me besarías si te viera, si estuviera en la cama contigo? ¿Por qué seguir dictaminando, dividiendo el mundo maniqueamente entre culpables e inocentes cuando podrías darle a Gabriela (que vale todo el tribunal de justicia) una demostración práctica del arte de amar?

Perdone que me ría, pero me pierde poder hacer mío su estilo queer virginal, describirla a usted como un muchacho pero con esa boca que no tiene ningún muchacho, esos pechos, esos ojos que pa­recen rescatados del fondo del mar, que me hacen sentir frío y sentir calor, querer aplastar bellotas con los pies y estirar los brazos como ramas al verla. La veré deslizar los labios sobre los dientes blancos, entreabrirlos una media pulgada como si fuera a morder. ¿Dónde estaba usted señora anoche y qué hizo? ¿Le está haciendo cosquillas a las jovencitas o a las criadas?

Envidia tanto la promiscuidad de Vita como se la agradece. A veces, Virginia se burla de Vita con sus teorías despectivas de escritora superior: “Me pregunto hasta dónde llegarás como escritora. Puedes continuar enamorándote y estando alegre como mujer, me gusta eso de ti, ¿pero como escritora? Desearía que no hubieras dicho profile en la primera página, no queda bien: outline. Una palabra inglesa quedaría mejor ahí”. Otras veces va más allá: “A veces fallas en lo que llamo transparencia central. Te daré una charla sobre esto en Long Barn”. Vaya zorra snob, perdone la expresión.

Virginia tiene una hipótesis muy sólida acerca de por qué un aristócrata no puede escribir un libro, una idea que también recoge en Orlando. Y encima tiene la caradura de preguntarle a Vita por qué no puede escribir, por qué solo habla de un mismo y largo poema que no cesa, que la engancha, que nunca culmina, un poema fracasado, mientras la autora apenas puede mantener sus dedos lejos de una nueva novela brillante.

El 20 de marzo de 1928, Virginia le cuenta a Vita con mayúsculas y exclamaciones que Orlando está terminado. Le pregunta si anoche ha sentido un crujido en su fino cuello blanco en el momento exacto en que ella lo asesinaba en la ficción. ¿Hay acaso alguna otra clase de amor que no sea idealizado y perecible? “He vivido dentro de ti todos estos meses, y ahora que he salido me pregunto cómo eres realmente. ¿Existes? ¿Te inventé yo?”.

Todo lo que latió en el encuentro entre estas dos mujeres, pero lo que se recordará será un gran libro, mi bien, otro libro de Virginia Woolf (y este puñado de cartas como anexo, un mapa alternativo de lectura). Ningún libro de Vita. Que salió a juguetear en los bosques con Mary Campbell, con Mary Carmichael o Mary Seton, mientras Virginia parecía celebrar sus trucos y reírle las gracias con deleite: “Ninguna de esas soy yo, maldita seas. En fin”. Tan distante, tan razonable, tan, en fin, europea. Para luego rellenar sus bolsillos de piedras y sumergirse en el río Ouse. No pudo decir tqg, Vita. Te quedé grande, como la filósofa Isabel Mebarak Ripol. ¿Lo entiende? Y abrazarse a la vida.

Perdone que me desvíe con asuntos mundanos. Perdone que centre todo en el amor. Es verdad, parece un vicio sentir y resentir que haya sido una mujer la que derribara más muros que nadie. Es cierta la depresión, los intentos previos de suicidio, todo el dolor físico y emocional que también aparece en estas cartas, las migrañas, la anorexia, la debilidad, la dependencia, el dolor del mundo en Virginia. Ese “incesante mordisqueo de personas que me apartan de mi vida”. Sueños demoníacos que la sola presencia de Vita podía convertir en “abejorros y pudín de sebo”.

“Has inventado una nueva forma de narcisismo, -confieso- estoy enamorada de Orlando -esta es una complicación que no había previsto”, escribe Vita a Virginia. Y me recuerda a ese poema de Juarroz, “el amor empieza cuando se rompen los dedos, cuando dios termina… porque el amor es simplemente eso: la forma del comienzo tercamente escondida detrás de los finales”. Ahora ambas estamos enamoradas de Orlando.

Quizá solo he querido regalarle estas cartas para invitarla a poner una vela en el altar fascinante de la creación colaborativa que es la pasión lésbica, tan parecida al deseo por una misma. Dígame por favor si me invento este romance porque entonces saldré a celebrarlo.

Su burra Gabriela W.