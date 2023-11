Total Nacional

Los resultados del conteo en el escrutinio de Pirané, Formosa

Javier Milei, de La Libertad Avanza, ganó elbalotaje de las Elecciones 2023y será el presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre. Derrotó por más de 10 puntos aSergio Massa, de Unión por la Patria.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no cumplan con esa disposición deberán justificar por qué no fueron. Aquellos que no lo hagan deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los 36 millones de electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Elecciones Nacionales 2023: ¿Qué se vota en el balotaje en Argentina?

En las Elecciones Nacionales de 2023 en Argentina, el balotaje tiene un objetivo central y decisivo: la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación. Este proceso de segunda vuelta se lleva a cabo debido a que ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria en la primera ronda de votaciones. Así, los ciudadanos argentinos están convocados a las urnas para elegir entre los dos binomios presidenciales más votados en la primera vuelta.

LA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL ACLARÓ QUE SON VÁLIDAS PARA VOTAR LAS BOLETAS DE LA PRIMERA VUELTA

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró que son válidas para votar en el balotaje de este domingo las boletas que fueron oficializadas para la primera vuelta que se realizó el 22 de octubre, en la categoría de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación.

Del mismo modo, son válidas las boletas oficializadas para este domingo 19 "respetando el diseño y sin otra modificación", aclaró la CNE.

En tanto, explicaron que "no son válidas" las boletas que se utilizaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se disputaron el pasado 13 de agosto.

En el marco de la segunda vuelta que se disputará este domingo, los argentinos definirán al próximo Presidente y Vicepresidente de la Nación entre las fórmulas integradas por Sergio Massa-Agustín Rossi (Unión por la Patria) y Javier Milei-Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).

¿Cómo se vota en el balotaje?

Al ingresar al cuarto oscuro con el sobre, el elector se encuentra con dos boletas, una por cada candidato presidencial. El voto es válido o afirmativo aun cuando la boleta ingresada tenga "tachaduras de candidatos/as, agregados o sustituciones", según la CNE.

Además, el organismo electoral precisa que "si un mismo sobre contuviera dos o más boletas oficializadas correspondientes al mismo partido y categoría de candidatos/as, solo se computará una de ellas, destruyéndose las restantes".