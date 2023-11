Sergio Massa reconoció la derrota en el balotaje"

"La Argentina tiene un sistema democrático sólido y fuerte que respeta siempre los resultados. Obviamente, los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitar para desearle suerte porque será el próximo Presidente", sentenció Massa quien reconoció la derrota en el balotaje.