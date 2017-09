Desde Santa Fe.

Miguel Lifschitz dijo que el intendente José Corral "debería dar explicaciones" por una investigación periodística que destapó una estructura de punteros políticos de la UCR financiada con dineros públicos que operó en la campaña de su delfín, Carlos Pereira, quien encabeza la lista de candidatos a concejales de Cambiemos. "Frente a las acusaciones hay que explicar, supongo que lo hará la Municipalidad de Santa Fe para esclarecer la situación", dijo el gobernador en la primera declaración pública sobre el asunto en la Casa Gris. Corral ya planteó que el tema "no merece ningún comentario", mientras que su secretario de Desarrollo Social Carlos Medrano pegó el faltazo esta semana a una interpelación en el Concejo Municipal con el pretexto de que "tenía otros compromisos asumidos con anterioridad".

"Las cajas negras de Corral", como la llamaron los periodistas que hicieron la investigación, Maximiliano Ahumada y Nicolás Lovaisa, es el Programa de Iniciativa Comunitaria al que el intendente asignó más de 94 millones de pesos. En un primer informe que publicó el portal Diario Santa Fe descubrieron que cinco ONG vinculadas a Corral recibieron 12 millones, entre 2012 y 2017. Que varias son manejadas por punteros, empleados municipales o parientes de funcionarios, que el 90 por ciento de sus integrantes son afiliados radicales. Y revelaron la lista de los subsidios:

"Los Redimidos de Cristo": 2.932.180 pesos. Opera en barrio San José y la dirige un puntero de Cambiemos, Ricardo Gudiño. El concejal peronista Juan Cesoni dijo que entre los ocho nombres que la componen cinco son Gudiño y la esposa del presidente es la tesorera y empleada municipal. En 2015, Corral destinó 500.000 pesos para comprarle una casa a un hijo de Gudiño.



"Jehová Jireh": 1.579.780 pesos. Trabaja en el barrio Santa Rosa de Lima. La preside Juan Carlos Viñas ("El gitano"), a quien el intendente nombró en la planta del municipio en 2015. Viñas y los demás integrantes de la comisión son afiliados a la UCR.



"Santa Fe Nuestro Futuro": 3.000.000. La referente es Susana Guadalupe López, esposa del ex director del Programa de Participación y Promoción Ciudadana, Roberto Montenegro. Igual que en el caso anterior, la mayoría de sus integrantes son afiliados al radicalismo.



"Cambiar por la gente": 2.238.8002 pesos.



"La Casa del Sur": 2.080.080 pesos. Está a cargo de un ex aliado de Corral y ex presidente del Concejo, Leonardo Simoniello.

El segundo informe de Ahumada y Lovaisa destapó el "uso electoral de fondos públicos", precisó que "las cajas negras de Corral son para hacer campaña" y se acompañó con fotos de un militante de "Los Redimidos de Cristo" mientras pinta una pared que pide el voto para Pereira, el delfín de Corral. El domingo, el programa ADN, que conduce el periodista cordobés Tomás Méndez por el canal de cable C5N, rompió el cerco mediático.

Lifschitz dijo que no había visto el informe de ADN, pero escuchó "comentarios de gente que lo vio". "Las denuncias periodísticas si tienen un trasfondo de realidad deben ser analizadas e investigadas", planteó por Aire de Santa Fe. Y le recomendó a Corral: "Frente a las acusaciones y nosotros las hemos recibido también algunas veces, hay que poder explicar y clarificar la situación, supongo que lo hará la Municipalidad de Santa Fe y se podrá esclarecer la situación y en todo caso desmentir, si el informe no es certero en sus análisis o apreciaciones".

El miércoles pasado, el Concejo Municipal esperaba interpelar al secretario de Desarrollo Social Carlos Medrano para que explique el asunto, pero el funcionario no asistió por supuestos problemas de agenda. El presidente del Concejo Sebastián Pignata ya dijo que lo volverá a convocar.