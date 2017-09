Proyectos que el oficialismo no trata

“Es una realidad que en muchísimos episodios de violencia de género, la mujer no cuenta con recursos para abandonar la casa en común y eso lleva a que los casos se repitan una y otra vez. Las mujeres tenemos que tener un recurso para alejarnos de la pareja que nos somete y maltrata y debe ser una política de Estado asistir a las víctimas en ese sentido. Si la mujer que sufre esta problemática no tiene recursos para irse a otro lado, la estamos condenando a seguir viviendo en la violencia”, advirtió la diputada porteña del FpV Victoria Andrea Conde, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura y autora de dos iniciativas que apuntan a paliar la falta de políticas públicas para este grupo de mujeres. El tratamiento de las propuestas no avanza por falta de interés del bloque oficialista, informó Conde.

Uno de los proyectos propone la creación de un “Fondo de Alternativas Habitacionales Transitorias para mujeres en situación de Violencia de Género”, que tendrá un mínimo de 25 millones de pesos. Las beneficiarias deberán ser mayores de edad o estar emancipadas y acreditar mediante cualquier tipo de certificación –ya sea de organismo público o privado– haber recibido atención en virtud de una situación de violencia de género. El segundo proyecto beneficiaría a las mujeres que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad o que no cuentan con ingresos económicos suficientes para solventar un alquiler formal.