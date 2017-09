"Ayer cuando lancé la carta a todos los electores y electoras de la provincia pidiendo la unidad del voto opositor tuvo que ver con el mandato de las urnas del 13 de agosto donde 2 de cada 3 bonaerenses le dijeron que no al ajuste", indicó Cristina Kirchner en un contacto con la prensa durante una recorrida por Ituzaingó.

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana publicó ayer por la tarde una carta abierta para pedir que el voto opositor se concentre en ese frente electoral y así hacer frente al ajuste del gobierno de Macri. Hoy, en medio de la actividad de campaña en la que se reunió con pequeños y medianos empresarios, trabajadores y comerciantes del oeste del Gran Buenos Aires, reiteró que mantendrá ese planteo “hasta el último minuto”.

"Hasta el último minuto y hasta el último día voy a insistir con la unidad para frenar y decirle no al ajuste", expresó y explicó que “es necesario lograr la unidad del voto opositor, no para que gane Cristina o pierda Macri” sino que “el que no tiene que ganar es el ajuste”. “Si gana el ajuste empeorará la situación no sólo de los trabajadores asalariados, que van a tener el impacto de lo que quieren hacer con la precarización laboral, sino del conjunto de la sociedad que también tendrá el impacto del aumento de las tarifas que están postergando para después de las elecciones", completó.