Una mala tarde para Monzó

No fue una sesión agradable para el macrista Emilio Monzó. El presidente de la Cámara de Diputados fue blanco de las críticas opositoras por haber anulado con una resolución administrativa los dictámenes de la comisión de Intereses Marítimos sobre desarrollo de la Marina Mercante y la Industria Naval (impulsados por Fernando “Pino” Solanas y Carlos “Camau” Espínola y aprobadas por unanimidad en el Senado) y que Cambiemos bloqueó en la Cámara baja. Calificaron la decisión de Monzó como “inválida y autoritaria” y de haber “actuado de forma despótica”, en base a “un expediente fantasma” de una denuncia que habrían realizado “tres diputados de los que no se conoce los nombres” que “no existe” en ningún estamento administrativo de la Cámara. “Una buchonada”, dijo el diputado Julio Solanas (FpV-PJ) y presidente de la comisión, que aclaró que el tratamiento y la aprobación de los dictámenes –que también incluye la expresión de “dolor” por el naufragio del pesquero “El Repunte” que causó muertos y desaparecidos– no fueron objetados por los legisladores de Cambiemos.