Racing empató anoche 1-1 frente a Corinthians, en San Pablo, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha será en Avellaneda, el próximo miércoles 20.

Tomó precauciones Diego Cocca a sabiendas del poderío del rival, pero también de las debilidades que han caracterizado en los últimos cotejos a la última línea de la Academia. Esas prevenciones no significaron que el equipo argentino resignara su papel a una tarea defensiva por decisión propia. A ese rol lo llevó la presión de Corinthians, que fue superior en el desarrollo de la primera etapa y concretó una de las muchas chances que tuvo. El 1-0 del local vino por el costado derecho de la defensa racinguista, el más flaco, sobre todo porque Romero desbordó todas las veces que se lo propuso a Solari, improvisado en una función que no siente, a pesar de que en muchos partidos aparezca jugando por ahí. La ventaja mínima con que terminó la etapa inicial por el gol de Maycon cuando se jugaban 29 minutos pareció negocio para Racing, que si no fuera por el travesaño y por una excepcional atajada de Musso volando sobre su izquierda para tapar un derechazo de Jadson podría haberse ido a los vestuarios con más goles en contra.

Apenas arrancado el complemento, Corinthians tuvo el segundo tanto en los pies de Romero, tras un desencuentro entre Vittor y Barbieri que Musso solucionó poniéndole el pecho al remate del delantero. Esa jugada fue un aviso de que los locales querían ampliar la diferencia en el tanteador todo lo posible. Pero la Academia no se amilanó y empezó a frecuentar el área del conjunto brasileño. Primero, Cassio le sacó un potente remate a Triverio y a la salida de un corner, Orban cabeceó desviado de frente al arquero brasileño. Parecía que marcar el valioso gol de visitante no era una utopía para los once de Cocca. Esa postura, claro está, conllevaba el riesgo de exponerse a los contraataques, muy peligrosos cuando los brasileños lo ensayaban por la vía de Romero, quien sobre los 70 llegó al fondo y mandó el centro al medio del área, donde Maycon sacó un cabezazo que el ingresado Gómez rechazó espectacularmente por arriba del travesaño, en su primera atajada.

Cuatro minutos después, Racing llegó a la igualdad, a través de Triverio, que definió con todo el arco disponible porque Cassio estaba desparramado en el piso, donde quedó tras tapar un violento zurdazo del Licha López entrando al área por izquierda. Fue un golpe de escena, porque la Academia tuvo sus mejores momentos de la noche, de la mano de un López que se adueñó del equipo mostrando todo su talento y jerarquía para que Racing se asegurara el empate y quedara muy cerca de un triunfo que no se dio pero por el que hizo mucho en el segundo tiempo.

Corinthians 1

Cassio; Marciel, Balbuena, Pablo, Fagner; Gabriel, Maycon; Jadson, Rodriguinho, A. Romero; Jo.

DT: Fabio Carille.

Racing 1

Musso; Solari, Barbieri, Vittor, Orban, Soto; D. González, Arévalo Ríos, Zaracho; Triverio, López.

DT: Diego Cocca.

Estadio: Arena Corinthians (San Pablo).

Arbitro: Eber Aquino (Paraguay).

Goles: 29m Maycon (C); 74m Triverio (R).

Cambios: 58m G. Gómez por Musso (R), 77m Mansilla por Soto (R), 80m Camacho por Marciel (C), 82m G. Augusto por Rodriguinho (C), 85m Bastos por Gabriel (C), 92m Meli por Zaracho (R).