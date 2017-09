En un breve acto desarrollado en el "Salón Arturo Illia" de la cámara alta que tuvo como anfitrión al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), el ministro destacó el consenso que sustenta la iniciativa refrendado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que estuvo representado por funcionarios de las áreas de economía de las provincias de Mendoza y Neuquén.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (PRO) también formaron parte de la presentación que duró apenas unos 10 minutos.

Pinedo sostuvo que la presentación del proyecto marca un día "modestamente histórico" porque significa que el gobierno da a la gente "una garantía de que no va a generar crisis que los suma en la pobreza".

El proyecto de ley establece para las provincias que los niveles de gasto no deberán superar la inflación; la variación de la plantilla de empleados públicos está atada al crecimiento vegetativo de la población y tendrán que mantener constante el gasto primario en términos reales y el gasto total en el caso de las deficitarias.

A su vez, la iniciativa propone la crear Fondos Anticíclicos Fiscales con recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit; incorpora metas fin de mandato que restringe el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno y las provincias se comprometen a no aumentar la presión impositiva legal.

Por otra parte, la ley pretende encauzar el déficit consolidado nacional y que las provincias recorten sus emisiones de deuda.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FPV), que deberá dirigir el debate junto a -se supone- la comisión de Coparticipación Federal, confesó que hasta el momento de la presentación no conocía el proyecto pero dado el consenso con que ingresó al Parlamento dio por descontado que antes de fin de año será convertido en ley.

Preguntado sobre si se buscará que se sumen al acuerdo las provincias de San Luis y La Pampa, las únicas que no firmaron el compromiso fiscal, Abal Medina relativizó la importancia de que lo hagan porque, recordó, son dos provincias "que no tienen déficit" en sus cuentas y por lo tanto tienen margen para mantener una posición política particular.

Empero, tras la presentación formal del proyecto Frigerio invitó a los gobiernos de San Luis y de La Pampa "a que se sumen a este consenso porque sería una buena señal al mundo que haya un acuerdo en la solvencia fiscal". Respecto del reclamo para reeditar el Fondo del Conurbano que plantea Buenos Aires, Frigerio recordó que la cuestión está en la Corte Suprema de Justicia pero apuntó que la gobernadora, María Eugenia Vidal, "hizo con mucho coraje y valentía lo que no se hizo en los últimos 20 años que es defender los reclamos de la provincia".

