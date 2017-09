El fiscal general de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, aseguró que los materiales encontrados en la casa del reconocido abogado Gustavo Rivas confirman los testimonios de los siete testigos que declararon en la causa, en la que es investigado por “promoción de la prostitución y corrupción de menores” a lo largo de 40 años. Todos los elementos hallados, las fotografías, los videos, una cama que vibra y un juego de luces de colores “son compatibles con las declaraciones” que hasta el momento se recolectaron en el expediente, según informó Beherán, quien adelantó que la causa “seguirá abierta unos meses hasta que otros testigos aporten sus testimonios”. Por ahora, Rivas, de 72 años, se negó a declarar las dos veces que fue citado a los tribunales.

Poco a poco la Justicia entrerriana va dejando trascender detalles de los peritajes realizados a los objetos secuestrados durante el allanamiento del 27 de julio pasado en la casa del letrado, en la calle Mitre casi Urquiza. Entre los materiales, que según el fiscal general van confirmando los relatos de las víctimas, están las más de cien fotos y los videos que peritos de la división de Inteligencia Criminal de Paraná analizó. A las imágenes, se sumó que durante la inspección ocular en el domicilio de Rivas, los funcionarios judiciales encontraron en su habitación una cama que, mediante un motor y un tablero, podía vibrar y acompañar los movimientos con un juego de luces.

Beherán sostuvo que “los dichos de las personas son compatibles con todo lo que encontramos”, y precisó que la investigación “seguirá abierta por unos meses, para que se puedan sumar otros testimonios. Hay muchas personas que van a declarar que hasta ahora no se animan”, y atribuyó el temor “a cierta vergüenza que puedan sentir por lo que pasó. Son personas que hoy tienen más de 35 años y en muchos casos, familia”. Y agregó que “este es un hecho que transcurrió durante décadas y no nos sirve apurarnos. No queremos cerrar rápidamente una causa, para después volver a abrirla. Esperamos más testimonios, no vamos y no podemos forzarlos, sólo nos damos el tiempo necesario para que puedan testimoniar”.

En tanto, Rivas, quien fue candidato a gobernador por la UCedé, en 1987, candidato a intendente y concejal en 1991 y un referente de los carnavales de Gualeguaychú, se negó a declarar ante la justicia. Sin embargo, habló frente a la prensa en diversas oportunidades.

El 31 de agosto, al salir de los tribunales sin testimoniar, dijo a los periodistas que lo esperaban que “mi conciencia me dice que muchas personas que pueden haber tenido alguna relación conmigo en algún momento, que yo sepa, nunca se sintieron víctimas y seguimos siendo amigos hasta el día de hoy”. Reconoció que mantuvo relaciones sexuales, pero no admitió los abusos. Al ser consultado por las edades de esas personas, dijo que no recuerda “las edades de ese momento. Creo que no eran menores pero habrá que revisar las fechas”. Y cuando le recordaron que estar con un menor de edad es un delito, afirmó: “No he dicho que he estado con menores de edad”.

Según el defensor de Rivas, Raúl Jurado, su cliente no va a contestar porque “los denunciantes son iniciales” ya que se preservan sus identidades, y afirmó que hasta que no se revelen sus nombres “hay una imposibilidad cierta” de declarar.

Sin embargo, es público que al menos una de las denuncias que figuran en el expediente tiene nombre y apellido. Martín Daneri,abogado y ajedrecista, le puso rostro a su testimonio y denunció al letrado ante la Justicia. Según su relato, Rivas “nos pasaba películas pornográficas en 8 milímetros, y hacía que nos excitáramos”, contó ante los medios el ajedrecistas. También contó que el letrado que los reunía en su domicilio, utilizaba fondos del club de básquet Neptunia, del que era presidente, para pagar el prostíbulo al que llevaba a jóvenes en grupo.

Daniel Enz, el periodista que lo denunció, tras una investigación de un año, estimó que “los cálculos más moderados indican que, por lo menos, corrompió a más de 2.000 adolescentes de entre 15 y 16 años, entre 1970 y más allá del 2010”.