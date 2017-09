El titular de gremio de Dragado y Balizamiento y uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT, Juan Carlos Schmid, llamó a votar en las próximas elecciones de octubre a la candidata a senadora por Unidad Ciudadana (UC), la ex presidenta Cristina Kirchner. Lo hizo durante una reunión de la central obrera en el partido bonaerense de San Martín, de la que también participó el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien aplaudió la iniciativa de su par.

“Yo he sido muy crítico de la administración anterior, pero si me tocara votar en la provincia de Buenos Aires, no tendría dudas en ejercer un voto opositor”, proclamó Schmid en alusión a la lista a legisladores nacionales y provinciales que encabeza la ex mandataria. Si bien no mencionó el nombre de CFK, la alusión a ella quedó más clara cuando reveló que, como santafesino, votará al candidato a diputado nacional por UC, Agustín Rossi.

A la hora de fundamentar por qué apoyará a la fuerza creada por Cristina Kirchner, que fue la más votada tanto en Buenos Aires y en Santa Fe como en otros distritos, Schmid esgrimió dos motivos. Uno de ellos tuvo que ver con evitar un triunfo de la Alianza oficialista Cambiemos, que desde la asunción de Mauricio Macri puso en marcha “un trazado económico que definitivamente no nos tiene en cuenta” a los trabajadores, dijo.

“Lo que estamos enfrentando no es igual que los '90, es mucho más tramposo y mucho más sutil –argumentó-. Y por eso han terminado seduciendo y engañado a gran parte del pueblo argentino”.

La otra razón por la que Schmid dijo que votaría por CFK es por una cuestión orgánica: “Yo soy peronista”. No obstante, votará en la ciudad santafesina de Rosario por ser ese su lugar de origen y residencia. En esa provincia, la interna del peronismo terminó con la victoria de Rossi por sobre su contendiente Alejandra Rodenas.

El compañero que resultó ganador es un compañero con el que yo no comparto la visión de país. Pero yo voy a votar el peronismo porque yo soy peronista”, dejó claro Schmid y recibió el aplauso de la mayoría de los gremialistas presentes.

El dirigente expresó su postura durante una reunión que tuvo lugar el viernes pasado en la sede de la regional San Martín de la CGT. El eje de la reunión de ese día fue fomentar la unidad del cuerpo de sindicalistas locales, tras la normalización de esa seccional.

Durante una breve exposición y desde la cabecera del encuentro que compartió con Moyano y decenas de dirigentes, el portuario alegó por la unidad al sostener que “el atropello (a los trabajadores) no distingue si estamos en una línea o en la otra”. “El despido tampoco diferencia si estamos con fulano o con mengano. Lo sufrimos todos por igual”, añadió y advirtió que “muchas veces nuestras divisiones nos han llevado a la derrota".