“Nosotros sabemos que efectivamente dos terceras partes de los bonaerenses no apoyaron a este Gobierno, pero ellos confían en el divide y reinarás para seguir haciendo negocios y perjudicando a las mayorías”, aseguró en Florencio Varela el ex canciller Jorge Taiana, que integra la lista de Unidad Ciudadana junto a Cristina Fernández de Kirchner. “No vamos a dejar nuestros ideales en las puertas del Congreso”, destacó tomando la frase Néstor Kirchner el día de su asunción como presidente, en 2003. “Vamos a demostrar que este pueblo está de pie y que no lo engañan tan fácilmente”, continuó el candidato a senador y convocó a la militancia a “convencer a los que no nos votaron. Barrio por barrio, casa por casa”, para ratificar el resultado ganador de las primarias.