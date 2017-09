Sergio Avello (Mar del Plata, 1964-Buenos Aires, 2010) fue artista visual y dj. En los años ochenta expuso en lugares no tradicionales, como discotecas. En 1989 realizó su primera exposición individual, titulada Arte Decorativo Argentino: Nuevo exponente, en la galería de Adriana Rosenberg, anticipándose a la corriente artística que terminaría caracterizando la década siguiente. Entre sus muestras individuales se destacan Avello y sus amigos (Centro Cultural Ricardo Rojas, 1992); Arte Digital. Maderas recientes (Age of Communications, 1993); Pinturas y cajas lumínicas (Galería Van Riel, 1998); Semana (Dabbah Torrejón, 2002); S/T (Fondo Nacional de las Artes, 2003); Unión Argentina de Corderas Patagónicas, Premio Chandon, donada al Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro de Tucumán (ArteBA, 2004); Arte Abstracto (Hoy)= Fragilidad + Resiliencia (Centro Cultural de España en Buenos Aires, 2005); Espejismo, Geo Art (Palo Pintado, Salta, 2006); In situ (Dabbah Torrejón, 2006) y Led-A by Stella Maris, en Contemporáneo 17. Iluminaciones (Malba, 2006). En los años 1998 y 1999 participó de la Beca Kuitca, y en 1999 recibió una beca del Fondo Nacional de las Artes. En 2003 la Fundación Antorchas le otorga un subsidio para realizar la obra lumínica Bandera, con la que participó en el envío argentino a la Bienal del Mercosur (Porto Alegre, 2003). El Malba adquirió y exhibió en la explanada de ingreso al edificio, durante buena parte de 2010, la obra Volumen, un enorme medidor de decibeles de 7,40 m de altura, que traducía la contaminación sonora en juegos de luces.