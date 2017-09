Pablo Moyano llamó a votar contra Macri

Con el deseo de que gane CFK

El referente del gremio de Camioneros afirmó que los trabajadores deben votar a Cristina Kirchner o Sergio Massa para frenar la flexibilización laboral. Manifestó su anhelo de que triunfe Unidad Ciudadana así también llega al Senado Jorge Taiana. "Ojalá entre", dijo sobre el ex canciller y no descartó un acercamiento con la ex presidenta.