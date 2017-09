La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, se reunirá hoy con estudiantes de las 140 escuelas porteñas, aunque ayer aseguró que no dará marcha atrás con la implementación de la reforma Secundaria del Futuro. La reunión se llevará a cabo a las 12 en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ubicada en avenida Belgrano 673, y el Defensor Alejandro Amor mediará en el debate. Representantes de distintos Centros de Estudiantes de las escuelas tomadas adelantaron a PáginaI12 que, para levantar la medida de fuerza que rige en 29 establecimientos, el Ministerio deberá cumplir tres requisitos: dar más información sobre la reforma; abrir una mesa de diálogo entre el Ministerio y la Comunidad Educativa y postergar la implementación del proyecto. Sin embargo, ayer la ministra Acuña aseguró que no habrá cambios. “Vamos a continuar con la reforma porque la escuela de hoy no les da (a los alumnos) herramientas para el día de mañana”, dijo, y señaló que “hay mucha distorsión sobre la información que brindamos. El último año es de práctica educativa no de práctica laboral”.

“La condición para que se levanten las tomas es que no se implemente la reforma”, señaló a este diario Malena, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Normal 8 Julio Argentino Roca. “Lo que queremos es que no se implemente. Es una reforma totalmente inconsulta con la comunidad educativa, que somos los que formamos parte de la educación pública”, agregó. En el mismo sentido se manifestaron Agustín, del Centro de Estudiantes del Normal 2 Mariano Acosta, quien sostuvo que “nuestra postura respecto al proyecto de reforma es inamovible y esperamos que mañana se abra una instancia de diálogo”; y Rocío, del Normal 1 Roque Sáenz Peña, que explicó que la postura del Centro de Estudiantes es que “la reforma no se aplique ya que en su totalidad tiene puntos conflictivos. Es un proyecto meramente empresarial, comercial y que fomenta la competitividad”.

La convocatoria para la reunión de hoy llegó a los estudiantes de todas las escuelas porteñas el lunes a la noche a través de un comunicado de parte de la ministra Acuña. “El diálogo es la única herramienta posible y efectiva para alcanzar consensos y resolver situaciones conflictivas. Por eso vamos a convocarlos para que nos juntemos y dialoguemos como lo hacemos desde el primer día”, apunta el comunicado.

“Ellos dicen que la puerta al diálogo siempre esta abierta, pero el jueves pasado convocaron a una reunión con los estudiantes y a los alumnos de las escuelas tomadas literalmente nos cerraron la puerta en la cara y no nos dejaron pasar”, recordó la presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 8. “Además, el martes que tomamos la escuela se comunicaron con nosotros del Ministerio y nos dijeron que si no hacíamos la toma Acuña nos iba a recibir en una reunión, lo cual fue un apriete, todo lo contrario a propuesta de diálogo”, agregó.

Los alumnos del Normal 8 tomaron el colegio el martes 12, luego de una votación en la que participaron todos los estudiantes de la escuela, supervisada por las autoridades. En una nota publicada ayer por el diario Clarín, el vicedirector de esta escuela, Federico Deambrogio, dijo que la medida de fuerza fue “decidida por unos pocos alumnos”. Malena explicó que “las tomas se suelen votar a mano alzada en asamblea, pero decidimos votar de manera secreta y con urnas por pedido de la dirección de la escuela”. La estudiante detalló que “pasamos curso por curso con las urnas para que todos los alumnos votaran, y en todo momento nos acompañaron las autoridades del colegio, incluso el director. Cada vez que salíamos de las aulas se abrochaban los votos, se cerraba la urna de cada curso y las autoridades firmaban las actas”. En la votación se podía optar por tres posturas: “la toma, el voto en blanco a modo de abstención o hacer una sentada con pernoctazo (N. de R.: quedarse a dormir en el establecimiento)”, contó la estudiante. “La nota de Clarín apuntaba a que la toma no era legítima porque no la apoyaban los estudiantes, pero eso es mentira porque fue la opción que obtuvo más votos y quedó todo registrado”, remarcó.

De la reunión de hoy participarán un representante de cada escuela porteña. Uno de los voceros del Centro de Estudiantes de la Escuela Media Julio Cortazar, Mateo, advirtió en diálogo con PáginaI12 que “la reunión va a ser tan numerosa que se corre el riesgo de que haya muchas opiniones dispersas y no podamos plantear nuestra posición”. Por ese motivo, algunos alumnos de la Coordinadora de Estudiantes de Base elaboraron una propuesta con la colaboración de los asesores tutelares ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo, Gustavo Moreno y Mabel López Oliva, que fueron quienes presentaron el amparo cuando les llegó a los directivos de las escuelas el protocolo de denuncias en caso de tomas. Los tres puntos a los que llegaron son “que el Ministerio brinde más información sobre la reforma; que se abra una mesa de diálogo con la comunidad educativa y que se prorrogue la implementación de la reforma”, indicó Mateo. Como los asesores tutelares no fueron convocados a la reunión, los alumnos presentarán una carta a la ministra para que puedan participar.

Informe: Juan Funes.