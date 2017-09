Un rap que escribió y canta un youtuber es el centro de una campaña para disminuir el embarazo no planificado en la adolescencia, que se lanza hoy y pone el eje en la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales y apunta a desnaturalizar la coerción y la violencia sexual. "Si la persona no quiere, no la someto / Tampoco hablo de que tengas abstinencia / tratala con amor y nunca con la violencia", canta Julián Torres, conocido como Julianero. Se trata de una iniciativa de una alianza de organizaciones de la sociedad civil --entre ellas Feim y Amnistía Internacional-- junto con Unicef, que incluye otras acciones en redes y también territoriales, mientras el Gobierno viene reduciendo el presupuesto, los cursos de capacitación a docentes y la impresión de materiales del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, creado por una ley votada por el Congreso en 2006. "Vemos que el embarazo adolescente no intencional es un grave problema en la Argentina y lo queremos poner en discusión: en las provincias del norte llega a representar el 25 por ciento de los nacimientos y cada año hay unas 3000 niñas menores de 15 años que se convierten en madres. Siete de cada 10 nacimientos no son intencionales. El acceso a anticonceptivos sigue siendo problemático", señaló la representante adjunta de Unicef Argentina, Ana De Mendoza, durante la presentación de la campaña. Y --con el lenguaje de la diplomacia que exige este tipo de organismos internacionales--, consideró, ante una pregunta de este diario, que el Gobierno debe reforzar los programas nacionales de Educación Sexual Integral, Salud Sexual y Procreación Responsable y de Adolescencia para que "sean efectivos y eficientes".

La campaña se llama "Querer Posta" y se llevará adelante en el marco de la Semana para la Prevención del Embarazo no Planificado en la Adolescencia, que se extiende desde hoy al 26 de setiembre. La idea fue buscar un lenguaje más cercano a las y los adolescentes, explicó Mabel Bianco de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Además del rap, se difundirán en redes sociales memes. También se entregará folletería con un punteo sobre lo que significa "el consentimiento", e información sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y opciones de "cuidado" para evitar una gestación no deseada y el contagio de infecciones de transmisión sexual. "Si tuviste una relación sin protección podés pedir gratis un anticonceptivo hormonal de emergencia (píldora del día después) en hospitales y/o centros de salud", aconseja el tríptico, que empezará a entregarse hoy durante la celebración del Día de la Primavera en los bosques de Palermo, donde otra de las ONG que impulsan la campaña, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), montará una radio abierta.

La agenda de actividades incluye a lo largo de los próximos días puestos de juegos con información, charlas, intervenciones artísticas y otras actividades lúdicas, para abordar la temática, que se realizarán en distintos municipios del conurbano y otras provincias, a cargo de las ONG que conformaron la coalición, entre las que figura también FUSA, la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac) y la Fundación Huésped. En la presentación de la campaña estuvieron representantes de cada una de las ONG participantes.

Las cifras de embarazo de adolescentes en el país son altas, en línea con el cuadro que se repite en América Latina, la región que presenta una de las tasas más elevadas en adolescentes en el mundo, solo superada por África, según estadísticas del Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA).

Cada día alrededor de trescientas adolescentes se convierten en madres en la Argentina, según cifras oficiales: equivalen al 15 por ciento de los nacimientos. Para 240 de ellas es su primer parto; las demás ya tienen uno o más hijos. En el caso de las madres niñas, con menos de 14 años, las gestaciones deben considerarse en el marco de situaciones de violencia y abuso, destacó a Página/12 Gisela Grunin, de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). "Los motivos de la maternidad y paternidad en la adolescencia están vinculados a múltiples factores sociales, económicos y culturales: las dificultades para el acceso a servicios de salud y a la interrupción legal del embarazo; la falta de información sobre el derecho a planificar embarazos, la insuficiente educación sexual que llega a las escuelas; el abuso y la violencia sexual, entre otros", agregó Grunin."Creo que una de las cosas más importantes de la campaña es que pone en debate las relaciones de poder entre chicas y chicos", subrayó la representante adjunta de Unicef.