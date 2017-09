Una ley en camino a ser prorrogada

El debate abierto en “Defensa de las Tierras Indígenas y la prórroga de la ley 26160” que se realizó ayer en el Senado fue el anticipo de la sesión en la que la Cámara alta realizará el próximo miércoles para discutir una nueva extensión de la legislación que declaró la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país” y vence el próximo 23 de noviembre. Habrá una movilización de los pueblos originarios, organizaciones de derechos humanos, sociales y política para abrazar el Congreso en reclamo de una nueva prórroga de la ley que evite “represión” y desalojos en los territorios asignados. A última hora de ayer, el Jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Marcos Peña, anunció que Cambiemos acompañará la prórroga de la ley que hasta ahora solo tenía el compromiso de respaldo de las bancadas opositoras en el Senado.

“Estamos ante una situación de extrema gravedad porque hay una campaña antindígena cuando se habla de la usurpación y ocupación ilegal de tierras. Es lo contrario: los campos en cuestión les pertenecen desde siempre a los mapuches y hace décadas que debieron entregarles la titularidad”, afirmó el senador porteño Fernando “Pino” Solanas, organizador del encuentro de ayer.

Los pueblos originarios expresaron su preocupación. “El territorio comunitario tiene instituciones que lo gobiernan y lo administran y es el equivalente a la propiedad privada. Que no pueda ingresar nadie no es un capricho nuestro sino que está dentro de un marco jurídico”, explicó el representante de la Confederación Mapuche, Jorge Nawel Purran, quien reclamó apoyo a la prórroga: “En el Congreso hay que una mayoría que se dice nacional y popular que si no apoya esta ley estarán avalando esta política de represión contra los pueblos indígenas”, advirtió.

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que “necesitamos una ley que establezca la ley de los pueblos originarios. Hasta ahora no se entregó un solo título porque no existe la voluntad política de hacerlo. Esto viene desde hace mucho”. “Estamos de acuerdo con que la prórroga sola no sirve para solucionar la angustia de los pueblos indígenas. Pero además hay una persecución que daña y nos preocupa. Hay que seguir insistiendo para que aparezca con vida Santiago Maldonado”, agregó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en un debate del que también participaron, entre otros, la socióloga Maristella Svampa, el constitucionalista Roberto Gargarella, el vicario de Pueblos Originarios de Formosa, Francisco Nazar, y el senador Juan Manuel Abal Medina.

Por la noche, desde el Gobierno anunciaron el respaldo a la prórroga de la ley, cuyo tratamiento la alianza oficialista había bloqueado hasta ahora en el Congreso. “Seguiremos trabajando desde el Inai en el relevamiento de tierras que permita solucionar el tema”, agregó Peña a través de Twitter. Una decisión que le evitaría una derrota oficialista en Senado el próximo miércoles, donde las mayoritarias bancadas opositoras ya habían anticipado su apoyo a la prórroga. Si la oposición repetía la postura en Diputados, a Cambiemos tampoco le alcanzaban las manos para impedirlo.