De relación oscilante con el gobierno de Cambiemos, el candidato a senador de 1País Sergio Massa en campaña viene forzando el tono opositor. “Si piensan llevar adelante una reforma laboral que perjudique a los trabajadores, no cuenten con nuestro apoyo. Si piensan seguir tomando deuda para financiar el déficit y la fuga de capitales, no cuenten con nuestro apoyo”, avisó Massa en una recorrida por el partido de Las Flores. Por esos temas, entre otras cosas, Massa se mostró a favor de un debate para que “los votantes puedan tomar decisiones informadas”. “Los votantes merecen que los candidatos seamos claros y sinceros”, porque “están cansados de escuchar promesas que no se cumplen, o lo que es más grave, actuar de forma contraria”, cuestionó Massa. La recorrida de Massa también incluyó Rauch y Tandil. “Si están dispuestos a transformar los planes sociales en trabajo digno, nos van a encontrar de su lado. Si quieren reformar el sistema tributario para que los trabajadores dejen de pagar el impuesto a las Ganancias y el IVA a los alimentos de la canasta básica, nos van a encontrar de su lado”, dijo.