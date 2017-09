"Repetir y mejorar" la performance de las PASO en la elección del 22 de octubre. Ese es el objetivo de Agustín Rossi, el cabeza de la lista a diputados nacionales del Frente Justicialista. Pero el ex ministro de Defensa no pierde de vista el 2019 y llama a conformar un "gran frente opositor" para competir con Cambiemos. En diálogo con Rosario/12 , el candidato agradece el acompañamiento de la ex jueza Alejandra Rodenas, avisa que no se postulará a la Casa Gris en dos años y se desmarca levemente del senador Omar Perotti.

-‑ ¿Cuáles son los desafíos de esta campaña?

‑- Pretendemos repetir y mejorar lo que hemos hecho en las PASO, estamos detrás de ese objetivo. Después de muchos años, el peronismo, y sus aliados, ganó la elección en la provincia y nosotros estamos convencidos que podemos seguir haciéndolo en las elecciones de octubre. Estamos trabajando para eso, está claro que el único espacio político que le puede ganar a Cambiemos en Santa Fe es el Frente Justicialista. Creo, además, hacia el futuro, que la oposición tiene que convertirse en un gran frente opositor.

-‑ ¿Cómo se mejora la elección, de dónde se sacan votos?

-‑ Yo soy muy respetuoso de los otros espacios políticos, así que voy a hablar solamente de dos votos que no tienen dueño, los en blanco y los nulos. El voto en blanco si está motivado como un voto bronca al gobierno producto de la situación económica, hay sentarse y escucharlos y en ese diálogo también transmitirle algunas cosas. El voto en blanco no es la mejor opción, si el objetivo es expresar una disconformidad con el gobierno nacional, se pierde. Pero al otro día, la boleta de gas o luz no te vienen en blanco, te vienen con todos los aumentos que ya el gobierno decidió. Y con el voto nulo hay que tratar de evitar el voto equivocación, es un porcentaje muy alto el voto nulo en la provincia, el 7 por ciento, casi cien mil votos. Creo que fue dado por la multiplicidad de boletas que había, seguramente que ahora eso se va a disminuir.

-‑ ¿Es un mano a mano entre el Frente Justicialista y Cambiemos, son los dos únicos dos espacios que van a crecer?

-‑ No podría aventurarlo. Sí está claro que es un escenario de polarización atenuada, también está claro que las elecciones nacionales son un momento para juzgar al gobierno nacional y esa opinión es si uno está conforme o disconforme con el gobierno, es bastante parecido a una opción binaria. Sí estoy convencido de que vamos a aumentar nuestro caudal de votos.

-‑ ¿Imaginaba tanto feeling con Rodenas?

-‑ Nos conocemos desde hace muchos años, en los 80 habíamos militado juntos en el mismo espacio político. Yo solo tengo palabras de agradecimiento con Alejandra, ha sido y es en todo momento con su actitud, su forma de pararse en el nuevo escenario político. Nos sentimos muy cómodos trabajando juntos, haciendo campaña juntos.

-‑ En su unidad, ¿el peronismo de Santa Fe es modelo para lo nacional?

-‑ Si uno mira a nivel nacional, lo que dejó esta PASO es que nos enfrentamos a una coalición oficialista. Cambiemos no es un partido, sino que es una coalición de partidos políticos, a mi criterio el escenario del 2019 tiene que ser un escenario donde podamos construir una gran frente opositor. ¿Entre quiénes? Entre todos aquellos que tengan una mirada crítica con el gobierno nacional. Entre ellos incluyo a todas las vertientes del peronismo que quieran construir esto y aquellos sectores no peronistas que tengan una mirada crítica con el gobierno nacional.

-‑ ¿Incluye al socialismo?

‑- Depende de lo que cada uno defina, no puedo calificar la conducta de otros partidos políticos. Yo lo que digo es que para construir un frente opositor hay que ser opositor.

-‑ ¿El socialismo no es opositor?

-‑ Ha tenido conductas duales, claramente. Cuando uno analiza las votaciones de los diputados socialistas en el Congreso mayoritariamente han acompañado las posiciones del gobierno nacional.

-‑ ¿Entonces está más cerca de Cambiemos?

-‑ No, no, no es un problema de calificar, es poner una mirada objetiva sobre lo que está pasando. Han tenido conductas duales y la construcción de un frente opositor en 2019 tiene que ser con todos aquellos que estén dispuestos a construir un proyecto alternativo al modelo nacional.

-‑ ¿Es auspicioso como hace tiempo no pasaba el futuro del PJ de cara al 2019?

-‑ Seguro que es así, sobre todo si llegamos a confirmar en octubre lo bueno que hicimos en las PASO. Un buen resultado en 2017 no nos garantiza que se repita en 2019, pero sin duda que es un paso más que importante, poder ser la primera fuerza política en la provincia con el objetivo de ver de qué manera se puede recuperar la provincia.

-‑ ¿Por qué dio un paso al costado en la carrera al 2019?

-‑ Porque no lo tengo dentro de mis objetivos, simplemente es así. Sentí que el momento en que mejor estaba preparado, que interiormente sentía que había conformado un buen equipo, eran las elecciones de 2011. Creo que yo tenía un diagnostico mucho más certero de lo que estaba pasando en materia de inseguridad en esa época, de lo que tenía el candidato que ganó (Bonfatti) y el otro con el que competí (Del Sel). No se dio en ese momento y ahora no lo tengo dentro de mis objetivos.

-‑ ¿Perotti es nombre puesto en el PJ para la gobernación?

-‑ No, eso no lo puedo decir yo ni nadie. Cada uno de los que tengan aspiraciones tendrá que construir su propio camino, como yo construí el mío para ser diputado nacional.

-‑ Al igual que el socialismo, el senador votó en línea con Cambiemos en el Congreso más de una vez, ¿eso no lo convierte en opositor?

-‑ Bueno, tendrá que dar sus explicaciones él. Obviamente que esas votaciones no las compartí.

-‑ ¿Se lo invitó a que se sume a esta campaña?

-‑ Tuvimos un congreso partidario el 24 de mayo, ese día todos los dirigentes del peronismo concluimos que íbamos a tener primero unas PASO y después trabajar juntos de cara octubre. Cada uno lo hace desde el lugar que pretende o que quiere hacerlo.

-‑ ¿Cómo tomó los dichos del intendente de Rafaela que dijo que no iba a militar para usted?

-‑ Es un hecho absolutamente menor, no merece comentario.