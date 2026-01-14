Distintas organizaciones ambientalistas denunciaron un intento de ocupación clandestina en la Isla de los Mástiles. La situación fue advertida durante el fin de semana, cuando se detectó a “un grupo de muchachos” construyendo una cabaña sin autor

Una cabaña privada en un espacio público La intersectorial de organizaciones ambientalistas detectó un grupo de personas construyendo una cabaña sin autorización. Reclaman la intervención de provincia.

(Gentileza -)