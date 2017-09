La diferencia fue un golazo

1 Lanús: Monetti; Di Plácido, Canuto, Braghieri, Pasquini; Sánchez, Marcone, Aguirre; Moreno, Denis, Silva. DT: Jorge Almirón.

0 Newell's: Porcnjic; San Román, Bianchi, Paz, Valenzuela; Torres, Rivero, Leyes, Fértoli; Figueroa, Leal. DT: Juan Manuel Llop.

Goles: ST: 15m Silva (L).

Cambios: ST: Desde el inicio García Guerreño por Canuto (L), 13m Acosta por Aguirre (L), 19m Cabrera por Torres (N), 38m Maciel por Sánchez (L),

Arbitro: Fernando Rapallini

Cancha: Lanús.

Expulsado: ST: 40m Braghieri (L).

Newell's jugó un buen partido pero de poco le sirvió ante un rival que mostró ventajas. Porque el granate presentó algunos juveniles en cancha y el rojinegro terminó sin puntos por no tener peso ofensivo. El equipo se esforzó por no verse superado en el mediocampo pero resignó opciones en ataque. Cuando el local encontró la diferencia, con un golazo de tiro libre; el rojinegro se lanzó a la búsqueda del empate y tuvo posibilidades en el área rival, aunque en todas falló Leal en el último pase.

Newell's se paró en cancha de Lanús con seguridad, logró sostener orden táctico y alejó al rival de su área. El equipo de Llop se planteó el partido en su campo cuando no tenía la pelota, y en campo rival cuando se dispuso atacar. En defensa, el mejor fue Rivero, recuperando muchos balones; en ataque era Torres el más punzante con sus pases profundos y movilidad.

Lanús no tuvo a sus principales figuras y eso exigía a la Lepra. Pero la preocupación de Newell's fue no perder equilibrio en su juego y sostuvo el partido con un esfuerzo físico sostenido. El rojinegro atacó poco y Leal lo sufrió. El delantero cayó en posición adelantada en muchas oportunidades y no logró llegar a los pases que le lanzó Figueroa y Torres.

La más peligrosa de la Lepra llegó a los pocos minutos, con una combinación de Fértoli y Leal, quien lanzó un centro bajo para el ingreso de Fértoli por el segundo palo pero el juvenil lo perdió con remate desviado debajo del arco.

Lanús no pudo profundizar sus avances porque el mediocampo leproso se interponía en cada jugada, con Rivero mejor que Leyes. El local llegó hasta el área y no pudo avanzar más. Pero Pocrnjic encontró el primer susto de la noche con un cabezazo de Canuto, en un tiro de esquina, que se estrelló en el palo izquierdo. De pelota parada Lanús generó la mejor ocasión.

En el segundo tiempo no hubo tanta disciplina por la marca en el mediocampo y el partido se animó, más aún cuando el local llegó a la diferencia en un golazo de Silva. El punta granate ejecutó al ángulo más alejado un tiro libre desde la izquierda, generado por infracción a Acosta, en la primera pelota que tocó.

A partir de entonces Newell's hizo más esfuerzo para atacar y preocupó de contragolpe, en ambas corridas de Leal, una resuelta con un cierre al límite de Braghieri y en otra con remate a las manos de Monetti. Y después Figueroa sorprendió con un tiro libre por abajo que se perdió muy cerca del palo de la barrera.

En el tramo final del partido, Newell's tuvo decisión y buscó el empate. Leal generó espacios en el área y tuvo ocasiones de riesgo. Pero el delantero portugués falló en todos los pases que tiró en los metros finales. Figueroa, por su parte, se hizo cargo de cada tiro libre, y también careció de puntería.

Braghieri dejó la cancha a cinco del final por cometer dos infracciones a Leal en jugadas parecidas, con el delantero encarando al área. Lanús se agrupó en su campo y resistió los embates de la Lepra. La imagen que dejó el equipo de Llop no es para preocuparse. El equipo nunca fue superado y estuvo cerca de la igualdad. La crítica, entonces, debe pasar por la falta de atrevimiento para animarse con un rival que tenía algunas ausencia importantes. Torres no fue decisivo, como ante Olimpo, y por momentos Leal jugó muy solo. De igual forma, Newell's no hizo mucho para ganar, pero sin dudas no mereció perder.