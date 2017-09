Reclamo previsional

El fiscal federal de la seguridad social, Gabriel de Vedia, dictaminó la improcedencia de un acuerdo alcanzado entre la Anses y un jubilado en el marco de la Reparación Histórica. La determinación corresponde a un caso donde el litigante consintió ser incluido en el programa poco antes de recibir una sentencia definitiva de la Cámara Federal en la demanda para el reajuste de su jubilación. Al conocer el fallo, el jubilado expresó su voluntad de que no se homologara la propuesta y De Vedia acompañó el reclamo. Por su parte, la Anses prestó su consentimiento a aprobar el acuerdo previsto por la Reparación Histórica con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva e incumpliendo el plazo previsto para la interposición del recurso extraordinario. La legislación aprobada el año pasado obliga a quienes ingresan al programa a renunciar a cualquier reclamo de reajuste de haberes. El dictamen del fiscal no cuestiona esa normativa, pero el caso expone que los pagos ofrecidos por Anses no necesariamente representan una mejora para los jubilados que ya iniciaron reclamos judiciales.