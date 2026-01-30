Omitir para ir al contenido principal
El gobernador plantó la idea ante el MDF
Máximo Kirchner postula a Kicillof para el PJ bonaerense
El titular del partido dijo a su entorno que la presidencia del partido fortalecerá al gobernador. El 8 de febrero deben oficializarse las candidaturas.
María Belén Robledo
30 de enero de 2026 - 3:27
El PJ bonaerense debe elegir nuevas autoridades en marzo.
PJ bonaerense
Máximo Kirchner
Axel Kicillof
