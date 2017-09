La sala AMIA ubicada en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py será el escenario donde a partir de hoy se desarrollará el juicio que tiene en la mira al diputado Julio De Vido por su presunta responsabilidad como ministro de Planificación Federal en la tragedia ferroviaria de Once, que en 2012 le costó la vida a 52 personas. El ex funcionario está acusado de “estrago culposo agravado” y “administración fraudulenta” en un proceso que, según se estima, culminará a mediados del año próximo.

A través de un comunicado, los nuevos abogados del ex ministro, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, denunciaron que el proceso "lesiona un conjunto de garantías constitucionales" y anticiparon que denunciarán al Tribunal Oral Federal (TOF) 4 por "utilización impropia del derecho penal del Estado de Derecho".

De Vido es la cara más conocida de un juicio en el que también está procesado Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) durante la administración anterior. A ambos le cabe la misma acusación que prevé una pena que va desde los 3 hasta los 11 años de prisión.

El proceso judicial fue impulsado por los familiares de las víctimas y de algunos de los 700 heridos que dejó el choque de una formación de la línea Sarmiento contra un freno hidráulico de la terminal de Once, el 22 de febrero de 2012. Por este hecho ya hubo un juicio en el que fueron condenados 21 personas, entre ellos los directivos de la ex concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), el maquinista que conducía la formación y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

El juicio que comienza hoy y que está a cargo del TOF 4 apunta a encontrar responsabilidades en lo más alto del gobierno anterior. De Vido y sus nuevos abogados se presentaron a las 9:30 en la sede judicial y fueron notificados formalmente de los cargos ante los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iñiguez.

El tribunal determinó que habrá dos grupos de querellas, en vez de las cuatro que se habían presentado desde el inicio. Uno de los grupos será encabezado por el abogado Javier Moral y el otro por Lelia Leiva y Leonardo Menghini. Las audiencias serán los miércoles desde las 9.30 y por ellas desfilarán 84 testigos.

Ante la cantidad de público que hay en la sala, los jueces requirieron un operativo de seguridad que custodia tanto el interior como el exterior de los tribunales ubicados en el barrio porteño de Retiro.

María Luján Rey, una de las querellantes y madre de Lucas Menghini, cuyo cuerpo fue hallado 60 horas después del choque, destacó que “De Vido se va a sentar frente a un tribunal por primera vez gracias a la lucha de los familiares que nunca bajamos los brazos, no pudimos ser silenciados ni cooptados". En su opinión, la imagen del ex ministro en el banquillo de los acusados es "la foto impensada".