El jefe de Gabinete Marcos Peña aseguró ayer que "es lógico" que el pago de la deuda que el gobierno nacional mantiene con Santa Fe que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó pagar en noviembre de 2015 no está contemplado en el Presupuesto 2018 porque todavía "no hubo acuerdo" y además "está en el plazo legal para ser discutido". El funcionario, de recorrida por Rosario y Villa Gobernador Gálvez, planteó que en materia de fondos coparticipables, la provincia lleva recibidos "más del doble de lo que recibía hace dos años". Por otra parte, Peña señaló que la Nación lleva adelante una "inversión récord" en Santa Fe y en ese marco le pidió "tranquilidad" al gobernador Miguel Lifschitz en el reclamo por la deuda. "No es lógico, es injusto", le respondió a Peña el diputado provincial Rubén Galassi.

Tras recorrer obras en Villa Gobernador Gálvez y en Puente Gallego, el jefe de Gabinete encabezó una reunión en el bar El Cairo con el intendente de Santa Fe, José Corral, los candidatos a diputados nacionales por Santa Fe Albord Cantard, Luciano Laspina y Gisela Scaglia, los candidatos a concejales Roy López Molina y Ana Martínez, el diputado provincial Federico Angelini y el concejal Gabriel Chumpitaz, entre otros dirigentes de Cambiemos. "Estuvimos recorriendo las obras del Plan Hábitat que estamos haciendo en toda la provincia, 3.400 millones de pesos para mejora integrales de barrios donde hay necesidades", dijo Peña en rueda de prensa.

- Acá el único tema es la deuda de la provincia. ¿Es viable, se puede manejar?- le preguntaron.

- Si, por supuesto, lo hemos dicho veinte veces que estamos buscando llegar a un acuerdo, y también hemos dicho como lo ha planteado (Rogelio) Frigerio, que las obras que estamos haciendo, que es una inversión récord en la historia de Santa Fe, para el Presupuesto del año que viene más de 10 mil millones de pesos en obras muy trascendentes para la provincia es parte de esa misma discusión. No hay que tener inquietudes en ese sentido porque justamente hoy hay un gobierno nacional que no discrimina a las provincias, que cumple con sus deudas y que trabaja para mejorar las condiciones estructurales. Sí rechazamos que éste sea un tema para usar en campaña electoral.

- La preocupación se dio cuando en el Presupuesto no estaba justamente el pago de la deuda. ¿Cuándo podría concretarse o podrían estar llegando los primeros fondos a la provincia?

- Primero que no puede estar en el Presupuesto algo que todavía no fue acordado y está en plazo legal de poder ser discutido. Pero lo que está en concreto son estos fondos, más de 10 mil millones de pesos de inversión para la provincia, y que seguramente va ser parte de la misma propuesta, la misma discusión, con lo cual hay una tranquilidad. Y en materia de fondos coparticipables, Santa Fe lleva recibidos más del doble de fondos que recibía hace dos años. Claramente no hay un problema estructural en esto, hay un tema que hay que resolver, pero mientras avanzamos en invertir para que esta provincia salga adelante.

"No es lógico, es injusto", cruzó a Peña el diputado Galassi a través de las redes sociales. Según el ex ministro de Gobierno, la responsabilidad es del gobierno nacional que esquiva acuerdo. "A los buitres sí a Santa Fe no", cerró el legislador provincial.