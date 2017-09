Asumiendo cada parte su responsabilidad, la dirigencia de Newell's, Futbolistas Argentinos Agremiados y la Asociación del Fútbol Argentino acordaron el pase a préstamo de Joel Amoroso a Belgrano para destrabar la situación del jugador, quien reclama su libertad de acción. El club del parque Independencia preservará el pase del volante aunque no recibirá dinero por su cesión al club cordobés hasta junio que viene. Hoy se firma el acuerdo en audiencia en el juzgado que entiende en el Fideicomiso de la institución leprosa.

Amoroso pidió la libertad acción por haberes atrasados luego de que el club saldó el rojo que le reclamó el gremio de los futbolistas para comenzar la Superliga. FAA hizo un mal cálculo de la deuda, Amoroso no cobró y Newell's judicializó el conflicto. Pero como la dirigencia rojinegra no es la única culpable de que Amoroso acumule cinco meses sin percibir el sueldo, la AFA aceptó abrir el libro de pases para permitir la cesión del jugador en pleno torneo y Agremiados lo avaló. Por lo cual la salida que no deja perjudicados en la negociación es la cesión de Amoroso a préstamo por parte de Newell's a Belgrano hasta junio próximo sin cargo y con una opción de compra de un millón de dólares por su pase. El acuerdo entre las partes será hoy refrendado por el juez del Fideicomiso rojinegro, Hernán Bellizia.

En cuanto al equipo de Juan Manuel Llop, hoy el entrenador probará en Bella Vista la alineación sin variantes para recibir a Godoy Cruz el lunes a las 21. Es decir que Llop ratificará por segunda vez la alineación ante las lesiones que padecen aún Braian Sarmiento y Mauro Guevgeozián. Para el juego del lunes no habrá venta anticipada de entradas. El expendio comenzará el mismo día del encuentro.