En CrónicaTV, durante una entrevista con Chiche Gelblung, la candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, aclaró su postura sobre el debate de la despenalización del aborto. “No estoy en contra del debate, no soy anti nada”, dijo la candidata y reveló que “Néstor estaba de acuerdo y mis hijos lo están también”. Cristina agregó que el aborto “es un tema de salud pública” y manifestó: “Yo no clausuro el debate porque está bien debatirlo, siempre te encontras con gente que no admite ningún debate”. “Yo no son antiabortista. Se está reduciendo el debate en que si es una cosa u otra, sino que hay que empezar a discutir porque es un tema difícil”.