En un Camp Nou cerrado al público (foto) por la situación sociopolítica que vive Cataluña, Barcelona batió 3-0 a Las Palmas con dos tantos de Lionel Messi, mantuvo el pleno de victorias e incrementó su ventaja al frente de la Liga española. El equipo de Ernesto Valverde pareció acusar la frialdad del coliseo vacío. Así, Las Palmas le dio un susto al borde del descanso cuando el ex Boca Jonathan Calleri estrelló un disparo al poste. En el complemento todo cambió con la apertura de Sergio Busquets y un doblete de la Pulga, que le dieron al Barça su séptima victoria consecutiva. El defensor Gerard Piqué reivindicó su origen catalán tras del partido: “Cuando se vota se puede votar por sí, por no o en blanco, pero se vota. Con el franquismo no se podía votar y eso es un derecho que tenemos que defender. Soy y me siento catalán; y hoy más que nunca”. Isco marcó los dos tantos con que Real Madrid en casa venció al Espanyol. Otros resultados: Valencia 3-Athletic Bilbao 2; Real Sociedad 4-Betis 4; Villarreal 3-Eibar 0.