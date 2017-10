Veranito financiero en la city porteña

El dólar cerró ayer a 17,67 pesos y marcó un retroceso de 6 centavos. En el mercado aseguran que hubo repunte de la oferta de divisas, por inversores tanto internos como del exterior que cambiaron dólares para comprar activos locales. Las acciones de la Bolsa porteña, los bonos y otros instrumentos financieros atraviesan una racha de fuerte expansión con subas en moneda dura superiores al 30 por ciento en lo que va del año. Algunos analistas de la city aseguran que el Gobierno tiene un veranito financiero que no es local sino que se asocia a la situación del mundo. El tiroteo en Las Vegas de esta semana no impidió que Wall Street siga subiendo a niveles récord ni la votación en Cataluña a favor de la separación de España provocó ruidos en las bolsas europeas. La pregunta es hasta cuándo puede durar el optimismo y muchas previsiones marcan que la burbuja podría explotar por el lado de las grandes firmas tecnológicas.

El precio del dólar, más allá de la menor presión cambiaria tras las PASO de agosto, volvió a generar desacuerdo entre los economistas de la city y el Gobierno. El ex titular del Banco Central Mario Blejer fue uno de los más críticos en los últimos días respecto de cuál debe ser la paridad del peso con el dólar. “Es difícil encontrar una tasa de cambio única que satisfaga a todos los sectores. Un ajuste muy marcado del tipo de cambio en este momento causaría un impacto en la inflación, una de las variables que el Gobierno tuvo éxito en controlar. Pero el problema es que el peso está muy fuerte y el dólar muy barato”, planteó.

El consultor no sólo se planteó distorsiones respecto del tipo de cambio sino que mencionó problemas de mediano y largo plazo que se observan si la estrategia de endeudamiento se mantiene en esta misma dirección. “La deuda externa, si sigue aumentando a un ritmo elevado por unos años y la tasa de interés sube, implica que al país se le va a poner cuesta arriba. Hoy la deuda con respecto al producto es una de las más baja del mundo todavía y las tasas de interés están en niveles moderados, pero es una variable que no puede perderse de vista”, mencionó. Blejer no fue el único que en los últimos días planteó la falta de sustentabilidad del endeudamiento. El espacio de la oposición en la que el ex ministro Roberto Lavagna define la línea estratégica en temas financieros realizó fuertes críticas esta semana por el aumento de la deuda.

El promedio de consultores de la city estimó para fin de año un tipo de cambio a 18,10 pesos. La cifra surge del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publicó anteayer el Banco Central. Para finales de 2018, mientras tanto, los pronósticos ubican el dólar en 20,60 pesos. Esto implica una suba en los próximos 15 meses del 16 por ciento, lo que implica que el mercado espera que el tipo de cambio siga retrasándose en relación con los precios. La inflación que estima el mercado para octubre, noviembre y diciembre es del 1,4 por ciento mensual, al tiempo que espera que se acumule un alza de precios del 14 por ciento a lo largo del próximo año.

En lo que refiere al crecimiento económico, el mercado proyectó un avance del 2,8 por ciento en 2017, en tanto que lo ubicó en el 3 por ciento para 2018.