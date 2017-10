Tras la intensa jornada de reclamo cultural que se llevó a cabo el martes en el Obelisco, los centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires, unidos en pos de reclamar el cumplimiento de sus derechos, realizarán el primer Festival Interdisciplinario de Centros Culturales Somos Cultura. Convocado para hoy en los bosques de Palermo, habrá diferentes expresiones de danza, música, literatura, artes visuales, teatro y cine que acompañarán el reclamo por una Ley de Fomento a los Centros Culturales que reconozca las particularidades del sector, impulse su desarrollo y les permita funcionar dentro de un marco legal para que cese la persecución y las clausuras que sufren los distintos espacios.

“Los centros culturales somos un sector en crecimiento que genera trabajo y movimiento económico, y que da lugar a expresiones novedosas y experimentales en el ámbito de la cultura, diferente a las que ofrecen los espacios masivos y tradicionales. Sin embargo, no recibimos ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno de la Ciudad en lo que refiere a presupuesto, que es lo que necesitamos para crecer. Tampoco de los organismos de control, que nos siguen haciendo semanalmente inspecciones y clausuras que son absolutamente ridículas porque desconocen la Ley de Centros Culturales”, cuenta a Página|12 Julieta Hantouch, referente del espacio Casa Sofía y del colectivo Construyendo Cultura, que organiza el encuentro junto con Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA).

El principal problema y el más urgente de los que enfrentan los centros culturales es el económico. El proyecto neoliberal que primero arremetió contra las tarifas de los servicios públicos y que gracias a eso obligó a varios espacios a cerrar sus puertas, también trajo consigo una reducción en la cantidad de público y de alumnos que antes se sumaban a los espacios de formación, algo que contribuía al sostenimiento de los centros culturales. En ese contexto de emergencia cultural, el año pasado la Jefatura de Gabinete del Gobierno porteño ordenó por decreto una partida extra de 25 mil pesos para reparar un poco el daño causado a esos espacios, aunque sólo fue por una vez. Ahora, mientras se discute la Ley de fomento que sería la solución, los referentes de los centros piden un decreto similar, que al menos los deje llegar a fin de año.

“Creemos que el Estado no está cumpliendo con la responsabilidad básica de fomentar el acceso a la cultura independiente de la ciudad. Ahora que tiene mayoría legislativa exigimos el tratamiento de una ley de fomento que nos asigne presupuesto, algo que hoy no existe, y asistencia frente a situaciones de clausura como las de todos los días”, completa Hantouch, para quien “salir a la calle tiene peso e importancia porque permite visibilizar el reclamo y mostrarle a la gente que está un domingo en los bosques de Palermo que existe esta problemática y que no tiene que ver con un sector chiquito sino con toda la sociedad”.

Desde las 15 y hasta las 21 pasarán por el escenario bandas, solistas, grupos de teatro, de danza y circo. Entre otros, Bestia Bebé, Fenómenos Naturales, Ardilla, El Brote Percusión, Orquesta de Señoritas, Trio Almagro Tango, Le Puse Cuca Murga, Tony 70 y Los Chicharrones Cumbia. Habrá una muestra de producciones de espacios culturales, deportes, juegos y pinturas para chicos y un jornada especial de Milongas, que también atraviesan una situación de emergencia. Las actividades se suspenderán en caso de lluvia.