El sistema de Cobertura Universal de Salud que impulsó el Gobierno Nacional sigue cosechando crítica de los sanitaristas. Esta mañana, el ex ministro de Salud Ginés González García destacó que se trata de un "mega anuncio electoral, que no tiene ninguna consistencia porque no dice claramente qué va a hacer". Además resaltó, al igual que críticos de la propuesta, que en realidad "están anunciando algo que no existe" porque Argentina tiene acceso universal a la salud "desde el año 46".

El ex ministro destacó que el proyecto "es muy poco creíble por varias razones". Entre ellas, enumeró las inconsistencias que supone desde lo técnico porque "no hay nada escrito". Criticó también la falta de información que hay sobre el tema porque "aseguran que va a haber un sistema de provisión de medicamentos sin decir cómo ni quiénes lo van a financiar".

"Esto fue anunciado exactamente igual hace 14 meses y de ahí en más hubo un silencio absoluto hasta que dos semanas antes de las elecciones aparece un mega anuncio electoral que realmente no tiene ninguna consistencia porque no dice claramente qué va a hace, salvo que van a hacer un carnecito", puntualizó en diálogo con FM Futurock.

El ex ministro detalló además que disminuyó el presupuesto para la Salud considerablemente en 2016, 2017 y en el proyecto para 2018. "En el Presupuesto Nacional el programa no figura. Con lo cual uno se pregunta de dónde van a salir los fondos", añadió.

En ese sentido, enumeró muchos programas que venían funcionando hace años y que fueron "destrozados por este Gobierno". "Por ejemplo, la provisión gratutita de medicamentos estaba con el programa Remediar, que hoy funciona peor y con mucho menos medicamentos. El programa Médicos Comunitarios, que atendía a la gente en centros de salud, está totalmente demolido", agregó.

Al concluir, resumió que el proyecto "es muy poco serio" y reiteró que "tratan de hacer un poco de imagen preelectoral en una provincia (Mendoza) que gobierna el oficialismo", teniendo en cuenta de que la Salud es un área en la que "tienen poco para mostrar o lo que muestran es malo"