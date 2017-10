El peronismo le pidió al gobernador Miguel Lifschitz que no dude y recurra nuevamente a la Corte de Suprema de Justicia para que, de una vez por todas, el gobierno nacional le restituya a la provincia los más de 50 mil millones de pesos que le corresponden en concepto de fondos coparticipables. Los senadores justicialistas, con todo el peso territorial que los define, consideraron en diálogo con Rosario/12 que "se agotó el tiempo de seguir reclamando" y dijeron que acompañan al titular de la Casa Gris en una nueva gestión ante los supremos. "Pinta de cuerpo entero un gobierno insensible a los santafesinos, discriminando por ser de otro color político", pegó el legislador Armando Traferri.

Al elaborar el presupuesto 2018, el presidente Mauricio Macri decidió no entregarle ni una moneda a Santa Fe del pago de la millonaria deuda. Al escucharlo, el gobernador dijo que iba a convocar a los legisladores nacionales, incluso los macristas, para pedirle que no voten un cálculo que no atienda el reclamo histórico. "Pagar, van a tener que pagar. Porque es un fallo judicial y en un país democrático todos los ciudadanos y más el presidente, tienen que cumplirlo", se enojó Lifschitz. Por ese motivo, anunció que irá nuevamente a la Corte que dirige el rafaelino Ricardo Lorenzetti porque tiene la "obligación" de "defender los intereses de Santa Fe".

En la exigencia por cumplir el fallo, que data de fines del 2015, el mandatario socialista se encontró ahora con el apoyo de los peronistas que representan directamente a la mayoría de los municipios y comunas de la provincia. El bloque de senadores justicialistas de la Cámara Alta tiene once de las diecinueve bancas y considera que los fondos son claves para la construcción de "más escuelas, más hospitales, más rutas". "Ayudaría muchísimo, cuando están discriminando a la provincia están discriminando a los más de 300 comunas y municipios, están discriminando a todos los ciudadanos. Ojalá que a través de los medios la gente se pueda informar de la discriminación que estamos sufriendo por parte del gobierno nacional", sintetizó Traferri.

En tanto, su par Danilo Capitani aseguró estar "muy de acuerdo" con la idea del gobernador de recurrir nuevamente a la Corte y confió: "Se lo hemos sugerido unos meses atrás de ir a reclamar nuevamente esos recursos, sabemos que hoy significan rutas, escuelas, hospitales, sin necesidad de tener endeudamiento, estamos acompañando esa gestión". "Todos los legisladores nacionales tienen que estar trabajando para que esos fondos lleguen lo más pronto posible. Hay legisladores, como los de Cambiemos, que en lugar de defender los intereses de la provincia defienden los de su partido. Si no entendemos que es para beneficio de todos los santafesinos no entendemos lo que es una política de Estado", amplió.