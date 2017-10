El entrenador de la selección venezolana, Rafael Dudamel, denunció que hubo “llamadas peligrosas” y que recibieron “muchas visitas femeninas” en el hotel durante la noche anterior al partido que disputaron contra Paraguay, en Asunción.

“No nos sorprendieron porque entendemos que son estrategias. Viejas, por cierto. Antiguas. Nos causó mucha risa porque no sé quién las mandó... Creo que las escogieron bien, hubo buen casting, eso sí. Pero afortunadamente no hubo tentaciones, hubo profesionalismo. Consecuencia de eso, nos hemos llevado tres puntos con total autoridad", agregó el DT, en la conferencia de prensa posterior al partido que terminó en victoria para la Vinotinto y que dejó sin chances de clasificar al mundial al conjunto paraguayo.

Dos jugadores, Salomón Rondón y Yangel Herrera, integrantes del plantel venezolano, también relataron lo sucedido en el hotel. “Hubo chicas en el hotel tratando de persuadir a los jugadores", dijo Rondón. "Eran bastante bonitas las chicas. Pasaron la noche en el hotel, quisieron tentarnos, buscando cualquier cosa. Gracias a Dios, somos jugadores profesionales y se pudo prever las cosas", señaló Herrera.

Dudamel reveló que hubo algunas amenazas, aunque evitó dar precisiones. "Hemos demostrado dignidad, lealtad, profesionalismo. Hubo muchos teléfonos rotos, llamadas peligrosas (...) No voy a especificar", advirtió el DT. Sin embargo, el entrenador no quiso confirmar de dónde provinieron: "No voy a dar nombres".