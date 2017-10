El lunes se inició la inscripción en línea para las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y ante la falta de información sobre la Secundaria del Futuro, necesaria para que los padres puedan elegir en qué tipo de colegios anotan a sus hijos, la justicia intimó al Ministerio de Educación a que indicara cuáles serían las escuelas piloto en 2018. La respuesta de la cartera fue que las escuelas en las que se pondrá en marcha la reforma son 19 y que en el sistema de inscripción “una leyenda resaltada pone de manifiesto inequívocamente” cuáles son los establecimientos. Sin embargo, la Asesoría Tutelar Nº 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario realizó un relevamiento en el sistema y encontró sólo 14 escuelas con la insignia “Secundaria del Futuro”. En diálogo con PáginaI12 el asesor tutelar Gustavo Moreno advirtió que “esto sigue profundizando la falta de información pública por parte del Ministerio y genera todavía más incertidumbre en las comunidades educativas”. Moreno apuntó que el expediente ya fue enviado a la fiscalía encabezada por Karina Cicero y se sumó así a los tres amparos presentados que piden la suspensión de la reforma el año que viene.

“No se cuál es el problema para el Ministerio de publicar un listado con las escuelas piloto. Incluso los padres que están de acuerdo con la reforma no pueden conocer las especificidades del proyecto, cómo se van a implementar en las diferentes escuelas o si ya se están preparando los establecimientos en cuanto a la infraestructura para implementarla”, señaló Moreno. “Hay mucha ansiedad e incertidumbre por saber cuáles son. Nos llaman madres y padres, docentes y también alumnos para preguntarnos. Estaban circulando listas por WhatsApp y por Facebook, por eso decidimos hacer el relevamiento”, agregó, y sostuvo que “es un acertijo ver qué escuelas son piloto en el sistema; los padres tienen que entrar escuela por escuela”.

El asesor tutelar explicó que en la semana circuló, entre padres de diferentes escuelas y alumnos, una lista con los nombres de las que se suponía eran las 20 escuelas piloto, a pesar de que oficialmente el Ministerio había reconocido que serían 19. Fue a partir de esa lista que, como detalla el expediente presentado a la fiscalía, se encomendó a Melisa Murúa, oficial de esta Asesoría Tutelar, “que efectúe un relevamiento en el sitio web del Ministerio de Educación de la Ciudad habilitado para la ‘Primera Etapa de Inscripción Escolar para el ciclo lectivo 2018 de las escuelas públicas a fin de constatar si al efectuar la inscripción respecto a los aspirantes a primer año del nivel secundario se consignan los establecimientos donde se va a implementar el programa piloto de la reforma ‘Secundaria del Futuro’, con relación a las 20 escuelas denunciadas”. Como resultado, se encontraron 14 establecimientos en los que “aparece una leyenda en color rojo donde se consigna ‘Secundaria del Futuro’”, advierte el expediente.

En el listado figuran los siguientes colegios: la Escuela de Educación Media nº 5 DE 21 Juan Manuel Fangio; la Escuela de Educación Media nº 1 DE21; el Liceo nº 9 DE Santiago Derqui; la Escuela de Comercio nº 22 DE 6 Gustavo Adolfo Martínez Zuviría; el Colegio nº 7 DE 3 Juan Martín Pueyrredón; la Escuela Técnica nº 10 DE 5 Fray Luis Beltrán; la ENS nº 10 Juan Bautista Alberdi; la ENS nº 9 Domingo Faustino Sarmiento; la ENS nº 6 Vicente López y Planes; la Escuela Técnica nº 26 DE 6 Confederación Suiza; la Escuela Técnica nº 35 DE 18 Ing. Eduardo Latzina; la Escuela Técnica nº 12 DE 1 Libertador Gral. José de San Martín; la Escuela de Comercio nº 34 DE 3 Monseñor Miguel Andrés y la Escuela Superior Juan B. Justo.

Los asesores tutelares Moreno y Mabel López Oliva empezaron a denunciar la falta de información pública sobre la reforma desde que se filtraron los primeros documentos de la Secundaria del Futuro a principios de agosto y de ese modo se dio a conocer el proyecto. En principio circularon dos Power Point con los principales aspectos de la medida explicados de manera breve y esquemática, pero integrantes del Ministerio no tardaron en decir que no era información oficial, sólo bocetos que se habían filtrado. El primer documento oficial publicado por el Ministerio, y hasta ahora el único, fue subido a la página web de la cartera luego de la reunión ente los estudiantes y la ministra, Soledad Acuña, en la Defensoría del Pueblo el 20 de septiembre. Algunos días más tarde los Centros de Estudiantes de las escuelas tomadas, que llegaron a ser más de 30, decidieron suspender la medida de fuerza para reforzar la postura de diálogo con los integrantes del Ministerio. Pero la cartera no publicó nueva información.

“Seguimos pidiendo que se suspenda la reforma en 2018 para que haya un debate amplio, con información real para poder discutir la reforma”, subrayó Moreno y apuntó que “actualmente hay tres expedientes en distintos juzgados en los que se pide la suspensión de la reforma, con los mismos argumentos”. Además de la medida cautelar presentada por la Asesoría Tutelar –que fue rechazada en primera instancia pero los asesores apelaron el fallo–, el Ministerio Público de Defensa en conjunto con un grupo de madres y padres presentaron una acción de amparo titulada “Llobet Valeria y otros contra el Gobierno de la Ciudad”; el tercer expediente fue presentado por el padre de un alumno que es abogado. Moreno afirmó que la semana que viene la cámara de apelaciones “tendría que definir la resolución”.

Informe: Juan Funes.