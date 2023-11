DOMINGO 26

CINE

Ciclo Mike Leigh Puede verse parte de la obra del director británico conocido por explorar con mirada realista la vida cotidiana, las relaciones humanas y las complejidades emocionales. A menudo sus films se desarrollan en el contexto de la clase trabajadora británica, ofreciendo una visión franca y sin adornos de la vida. Uno de los títulos recomendados que se exhiben es Secretos y mentiras. Al morir sus padres adoptivos, Hortense, una joven negra que vive en Londres, siente la necesidad de conocer a su madre biológica, la cual la dio en adopción nada más nacer. Cuando por fin la encuentra, resulta ser una mujer soltera que trabaja en una fábrica.

Disponible a través de Lumiton.ar. Gratis.

TEATRO

Una película sin Julie Última función para la obra de Julio Panno con Lucila Gandolfo. Es una metáfora sobre los niños y jóvenes que hundimos nuestros más queridos sueños en los pozos que nos depara el camino de la existencia. La ilusión y la desilusión, la valentía y el temor, el ser o no ser nutren esta bella, profunda, divertida, dolorosa y esperanzadora historia donde Julie, por presencia y por ausencia, es la coprotagonista de la cinematográfica y musical vida de Miss Catalina Lonely.

A las 20, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $5000.

Aquellas mujeres de fuego Espectáculo de música y baile flamenco inspirado en la participación de las mujeres en la Guerra Civil española y que, por extensión, habla sobre la lucha de las mujeres por dejar los lugares que socialmente les fueron asignados. Aquellas mujeres es un diálogo entre lo político y lo artístico. Dirección: Erica Gigena y Soledad Bustamante.

A las 19:30, en el Teatro La Máscara, Piedras 736. Entrada: $3900.

Xlimax La obra transcurre en un espacio onírico, donde un grupo de jóvenes se encuentran para enfrentarse con los conflictos que atraviesa todo ser humano. Algunos de ellos, ancestrales, como la vida, el amor y la muerte. Otros, mucho más contemporáneos, como la confusión que pueden generar las drogas, el modernismo o los horrores que bajo un manto de verdades absolutas imparten determinadas instituciones. Y de repente el escenario se transforma en un espectro psicodélico a través de la música donde la violencia o la lujuria se dan cita y los personajes se ven avasallados por energías que parecen ajenas a ellos y que no pueden controlar. Dirige Claudio Persico. Actores: Zahira Berenice, Yamila Ailin Pérsico, Tatiana Ayelén Brandán, Lucia Camusso y Julian Casabella, entre otros.

A las 20.30, en El Vitral, Rodríguez Peña 344. Entrada: $3000.

MÚSICA

José María Saluzzi El guitarrista y compositor se presenta con su ensamble, con el que interpreta música de su autoría. La agrupación, que completan Matías Carazzo en saxo soprano y clarinetes, Martín Freiberg en batería y percusión, Mariano Agustoni en piano y teclados y Mariano Martos en bajo eléctrico, ofrece una propuesta artística que combina música escrita e improvisada, con fuertes influencias del Río de la Plata y del noroeste de nuestro país.

A las 21.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $2800.

LUNES 27

CINE

Rojo Sangre El Festival Buenos Aires Rojo Sangre llega a su 24º edición con un amplio espectro de películas de todo el mundo. Entre las propuestas más destacadas de la Competencia Internacional se proyectarán la extenuante La mesita del comedor, directo desde España; la segunda parte de la esperada épica animada de Ayar Blasco, Lava 2: El nuevo show de Narciso; la extraña e hipnótica Daughter of the Sun; la mezcla de ciencia ficción y erotismo que proponen los directores Nicanor Loreti y Gabriel Grieco en Mar.IA y una rareza desde Turquía: The Funeral, una oscura fábula entre un cuidador y una mujer demoníaca que no está viva ni muerta.

En el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

ARTE

Devorados por panteras Las obras de Osías Yanov entrelazan referencias a una multiplicidad de instancias y experiencias que le resultan significativas para decir algo que es relevante hoy. Una gran escultura sugiere la cabina de un baño público, tal vez en una discoteca, en donde sucede un encuentro. Yanov transforma el espacio transicional de la escalera en sala de exhibición, donde aparecen collages realizados en estructuras rescatadas de un sauna gay de los años 90. Estos funcionan como una documentación de medios de comunicación de esta comunidad desde esos años hasta ahora.

En Galería Nora Fisch, Av. Córdoba 5222, de lunes a sábado de 14 a 19. Gratis.

Obsceno Puede verse la exhibición de Pablo Siquier, curada por Rodrigo Alonso. Obsceno presenta una selección de obras inéditas en nuestro país, una oportunidad única de acercarse a su producción. Anticipa Alonso: “Las pinturas son frontales, directas, exhibicionistas. Interpelan al espectador por su complejidad y excelente factura, pero sobre todo, por el misterio insondable de las formas que las habitan. Potentes y silenciosas, estas formas ocupan un primer plano absoluto, suspendidas por lo general sobre un espacio limpio, ascético”.

En el Museo de Arte Contemporáneo, Av. San Juan 328. Entrada: desde $800.

Autonóma Pensar en la experiencia de transitar la ciudad. En la manera en que un cuerpo trabajador feminizado atraviesa la experiencia de habitarla. A partir de una operación semántica que interviene sobre el significante Autónoma, en su doble carácter de adjetivo y nombre propio, Victoria Boulay se pregunta a través de sus pinturas acerca de qué otros adjetivos podrían ocupar ese lugar, qué otros modos posibles propician una ciudad que por momentos se torna invivible.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

ETCÉTERA

Video Prisma Award Es el turno de este evento referente en Latinoamérica, que premia a los mejores videoclips del año y que organiza el Buenos Aires Music Video Festival en alianza con YouTube Music. Participarán 205 nominados en más de 30 categorías, que incluyen Video del Año, Video Favorito o Mejor Video Argentino. Entre los más nominados del año hay nombres como Dillom, Wos y Miranda!. La ceremonia, se celebrará en el Centro Cultural Kirchner y será conducida por Lucas Fridman con números musicales en vivo de Juana Rozas, entre otros artistas. Solo con acreditación.

A las 17.30, en la sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Se podrá seguir en vivo por www.bamvfest.com.

MARTES 28

ETCÉTERA

Kreimer + Lernoud El autor de Punk, la muerte joven presenta Búzios era un hospital de tránsito, el libro de su diáspora 75-82 entre un Londres punk y una playa paradisíaca-caldera del diablo. Dialogará con Pipo Lernoud, otro disconforme que también se fue del país hacia la misma época y anduvo por los mismos lugares. Los dos pioneros de la contracultura local intentarán desentrañar el revés de esos viajes, cómo los procesaron en su momento, cómo articularon lo vivido a su regreso e integraron el rock a la ecología y a la búsqueda de una espiritualidad laica. Similitudes y diferencias de “ayer nomás” con el raro momento actual y el no-futuro por venir.

A las 19, en Eterna Cadencia, Honduras 5574. Gratis.

MÚSICA

Barbi Recanati La cantante argentina festeja su cumpleaños arriba del escenario. Estará presentando su más reciente disco, El final de las cosas, su segundo álbum de estudio, sucesor de Ubicación en tiempo real, trabajo que cosechó elogios y la ubicó entre los primeros lugares de los discos del 2020. En esta nueva apuesta, la ex Utopians condensa los climas de su predecesor y expande su universo sin resignar melodías.

A las 20, en Niceto Club, Niceto 5510. Entrada; $6000.

Soema Montenegro La cantante se presenta en vivo junto a Juan Ignacio Serrano en sintetizador, guitarra y ronroco y Jorge Sottile en percusión y bandoneón, para mostrar en sociedad su nuevo álbum, Círculo radiante.

A las 20.30, en Café Berlín, Av San Martín 6656. Entrada: $3500.

ARTE

En clave madí Esta muestra propone una selección de la producción artística de Lorena Faccio. Bajo la curaduría de María Cristina Rossi, la muestra reúne dibujos, pinturas, relieves, obras con luz de neón y alfombras que parten de las formas de marco recortado de la tradición invencionista de los años 40, que se fueron renovando a través de la incorporación de diferentes técnicas y materiales industriales. En el manejo de la línea, las obras de Faccio tienen reverberaciones en clave musical, mientras que la libertad en el diseño de las formas, las articulaciones y oquedades responde a la clave madí, como parte de la relación dialéctica entre modernidad y contemporaneidad.

En Palatina, Arroyo 821, de lunes a viernes de 11 a 17.30. Gratis.

TEATRO

10 x 10 - Taller de montaje Como inicio de las celebraciones por los diez años de existencia de la Compañía Una Constante, a celebrarse el 30 de noviembre próximo, su director, Jesús Guiraldi, llevará adelante un proceso de montaje con un grupo de intérpretes en el que se revisitarán diversos fragmentos de obras realizadas por la Compañía, los que serán puestos en funcionamiento y actualización a partir de ser interpretados por una nueva generación de intérpretes. A su vez, estos fragmentos entrarán en diálogo con una nueva producción que la Compañía llevará adelante. En su conjunto ambos proyectos darán cuenta del recorrido del grupo, el devenir de su investigación y permitirán vislumbrar todo aquello que está por venir. Comienza el lunes 27 y termina el miércoles 29.

De 9 a 14, en el Centro Cultural Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

MIÉRCOLES 29

CINE

Ciudades reveladas La programación de este festival comprende cuatro secciones: Selección revelada, con películas de distintos países que ponen el foco sobre territorios en disputa; Madrid: archivo, espacio y memoria, materiales audiovisuales que indagan el pasado y presente de la ciudad europea; Ventana Left Hand Rotation, obras del colectivo activista de Lisboa; y Sincronía Cinetektón, proyección del festival invitado de México. Hoy podrá verse Niños, niñas, de Joseph Morder y Dominique Delcourt; La gran vía, de Rita Jones de Joseph Morder y Pabellón, de Lucía Levis Bilsky; y Río Turbio, de Tatiana Mazú González

A las 17 y a las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Miradas argentinas Este ciclo celebra la creatividad de los y las cineastas de nuestro país que están desafiando fronteras y redefiniendo la cinematografía argentina contemporánea. A través de esta nueva selección, con gran riqueza de géneros y temáticas, se abre un panorama de producciones nacionales recientemente estrenadas que han tenido una gran acogida en festivales internacionales. Hoy llegará Las mil y una lemos, de Sabrina Parel. Un documental casero e intimista. De la mano de Sabrina Parel, Willy nos cuenta sus anécdotas de vida, su trayectoria en el mundo actoral argentino como artista LGBT y nos abre su corazón al relatarnos las situaciones de abuso que sufrió en su infancia.

A las 19, en Cine York, Juan B. Alberdi 895. Gratis.

Cortes Última oportunidad de asistir a este festival de cortos audiovisuales de temática específica: el universo LGBTTQI+. Busca generar un espacio de difusión de realizaciones argentinas y latinoamericanas promoviendo la visibilización de cuerpos, identidades y sexualidades disidentes y aportando a nuevos intercambios, reflexiones y miradas. Han sido seleccionados 18 cortometrajes que incluyen obras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y España .

A las 21, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Gratis.

MÚSICA

Odd Mami La artista de raíces indie y pop se presenta en vivo. Su álbum debut, Mosaicos, experimenta distintos universos con rasgos de electropop y sus vicisitudes, realizando un recorrido íntimo de su historia. En septiembre de 2023, Odd Mami vuelve a ofrecer nuevas canciones con su EP Ultra, un trabajo de estudio que definiría como “pop pesado”, trabajando en conjunto con el productor Bernardo Ferrón.

A las 20.30, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $5000.

FOTOGRAFÍA

Cámara afgana Puede recorrerse la muestra del reportero gráfico Rodrigo Abd. La exposición tiene curaduría de Irina Dambrauskas. Abd nos acerca fotografías tomadas con la “cámara de cajón” realizadas durante viajes que hizo a Afganistán. Uno en 2006, cuando cubrió el conflicto bélico que atravesó ese país y otro realizado 16 años después, cuando regresó para registrar la vida de ese pueblo, tras la salida de las tropas extranjeras.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

JUEVES 30

MÚSICA

Dani Umpi El uruguayo se presenta en Buenos Aires para convidar un poco de su maravilloso y necesario refugio de pop. Es considerado uno de los artistas más polifacéticos de su generación. Surgido en el under montevideano-bonaerense, con una imagen mutante entre sofisticada y bizarra, Umpi se ha convertido en una inusual figura de culto. El cantante brindará un show con canciones de Guazatumba, su cuarto disco de estudio, un hechizo que propone engordar la energía familiar y bailable de sus performances. Abren la noche dos exponentes de la Banda del VIP, sello por el que se editó el álbum de Umpi: Matt Montero y Agustín Ceretti.

A las 20, en el ND Teatro Ateneo, Paraguay 918. Entrada: $2300.

Ernesto Dmitruk El guitarrista y compositor cierra el año junto a Mario Gusso en batería y percusión, Fernando Pugliese en piano y Carlos Madariaga en bajo. El cuarteto repasará las composiciones de sus discos Cuatro corazones y Por la noche, más el nuevo material estrenado en el 2023.

A las 20, Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289. Entrada: $2800.

Piazzolla electrónico Después de una gira por México, el compositor Nico Sorin continúa con su homenaje al gran Astor Piazzolla. El repertorio seleccionado está basado en el concierto que el octeto realizó en el Olympia de París en 1977, con temas como “Libertango”, “Meditango”, “Zita”, “Adiós Nonino” y “Violentango”. A partir de desgrabaciones realizadas por Sorin, los arreglos de los temas y la elección de los músicos que pertenecen a diferentes géneros y estilos, este proyecto aborda el espíritu de Astor de aquella época, subrayando la energía de su música con aires de rock.

A las 20, en Niceto Club, Niceto 5510. Entrada: $4000.

TEATRO

Abasto in situ Se lleva adelante un ciclo de obras site specific, escritas y diseñadas especialmente para el programa Abasto Barrio Cultural en donde el espacio público y, algunos establecimientos icónicos del Barrio Abasto, se transforman en platea y escenario de las artes escénicas. El objetivo es potenciar la investigación y la creación de excelencia en las artes escénicas y generar nuevas maneras de hacer teatro en espacios no convencionales, fuera de los espacios cerrados habituales. Hoy podrá verse Yo de piel, de Leticia Mazur. La obra explora la vivencia del cuerpo como clave en la construcción de la identidad.

A las 18.30, en el Parque de la Estación, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3326. Gratis.

CINE



Visiones extendidas Los jueves de cine en pantalla grande ofrecen ampliar la mirada y disfrutar del cine como una experiencia enriquecedora para los sentidos, en comunidad. El cine nacional e independiente pone de cara a historias y personajes que emocionan, enfrentan al espectador a las problemáticas locales que lo interpelan en profundidad y lo ayudan a imaginar soluciones posibles para soñar un futuro mejor. Las proyecciones estarán acompañadas por sus realizadoras con una conversación abierta al público. Hoy se verá Las buenas intenciones, de Ana García Blaya.

A las 19, en Fundación SAGAI, 25 de Mayo 586. Gratis.

VIERNES 1

CINE

Semana de Cannes El mítico festival francés irrumpe durante la 15° edición de Ventana Sur, el evento clave del mercado audiovisual. Buenos Aires será testigo de una selección de películas galardonadas que aún no fueron estrenadas en la región. El evento presenta un abanico cinematográfico de seis películas, cada una distinguida en la última edición del renombrado certamen. Thierry Frémaux, director general del Festival, encabezará el evento con una proyección diaria y una masterclass. Hoy será el turno de About Dry Grasses del turco Nuri Bilge Ceylan, que sigue la vida de un joven profesor de arte sumido en una existencia sombría.

A las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

Cambio cambio Continúa la película de Lautaro García Candela (Te quiero tanto que no sé). Pablo tiene 20 años, vivió en Olavarría y ahora trabaja en la peatonal Florida tratando de sobrevivir en un mundo laboral desgastante. Cuando se enamora de Florencia, quien le muestra la ciudad de otra forma, decide trabajar vendiendo dólares en el mercado negro. Ante una inminente corrida cambiaria, intentará aprovechar la oportunidad para dar un golpe con sus amigos y cambiar su destino. Con Ignacio Quesada y Camila Peralta.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $1600.

MÚSICA

Emanuel Horvilleur Durante la transición pandémica, el ex IKV se sentó a componer sus temas más luminosos para luego agruparlos en un disco: Aqua di Emma. Allí sintetiza su identidad de artista pop que, a la vez que seduce con su fragancia pegajosa, reserva algunos trucos. Esta noche se sube al escenario por última vez en el año para ofrecer un show íntimo ante 150 personas.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $25000.

TEATRO

Solo llamé para Patricia vive con sus hijos mellizos, su madre, su hermana y la novia de uno de los hijos. Ella lleva la casa adelante. Hoy recibirá un llamado que le trastocará el presente y cambiará su vida para siempre. Actores: Mayra Homar, Juan Pablo Kexel, Puchi Labaronnie, Ramiro Delgado, Guido Botto Fiora y Julia Eva Saggini. Dirección: Nelson Valente.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $1500.

Voces de Malvinas Puede verse el nuevo espectáculo de la compañía teatral Republiquetas. Canciones, cartas, documentos y relatos de 1829 hasta el presente construyen una memoria afectiva sobre las Islas Malvinas. Criadas, gauchos, soldados, enfermeras, personajes poco conocidos de nuestra historia nos sorprenden y conmueven. La soberanía nacional tal vez sea también una emoción. Con Rosario Albornoz, Natalia Olabe y Marta Pomponio. Dirección: Francisco Civit.

A las 20.30, en El Crisol, Malabia 611. Entrada: $3000.

ARTE

Preparada para ser feliz Se exhibe una selección de obras de Fernanda Laguna realizadas entre el año 2000 y 2001, y estructurada a partir de tres momentos para pensar esos años: la relación entre la crisis personal (emocional) y la crisis económica, el surgimiento del espacio de arte/regalería Belleza y Felicidad (1999-2008), y las recurrencias a la música, de Gilda a los Pet Shop Boys, como forma de antídoto para evadirse y bailar. La obra de Fernanda va del fanzine a la curaduría doméstica, de la casa al local, de la obra personal a la compañía para otrxs. Hacer y que se note que las cosas no andan bien, pero no tanto.

En Galería Nora Fisch, de martes a sábados de 14 a 19. Gratis.

SÁBADO 2

ETCÉTERA

Antivisita Una performance que explora formas alternativas de interactuar con un espacio tan emblemático de horror y de memoria como es la ex ESMA. Creada a partir de la idea de Mariana Eva Peréz (autora de Diario de una princesa montonera) y su prima, la coreógrafa Laura Kalauz, la obra se sirve de la palabra, de la actuación, de imágenes y de la utilización de espacios que sirven de escenario. Ambas relatan anécdotas de sucesos extraños y otros sobrenaturales que tienen como escenario al ex centro clandestino de detención y así construyen un formato capaz de producir el cruce entre la representación escénica y el relato histórico.

A las 18, en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de Mayo 201. Gratis.

FAQ Llega una nueva edición del Festival de Arte Queer que reúne artistas del cine, la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. El Festival recibirá la visita desde España de performer Alex de la Croix y de la cantante Rocío Saiz, que brindará un recital con los temas de su último álbum, Autoboicot y descanso. La apertura incluye una feria, música en vivo, danza, performance y literatura que contará con Paula Trama, Chocolate remix y Dani Umpi, entre otrxs artistas.

Desde las 17, en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Gratis.

TEATRO

Callejón espacial Este es un recorrido que pretende dar cuenta de la historia del teatro que hasta los 90 fuera fábrica de mates y bombillas. Un grupo de actores irán representando lo que fue y lo que pudo haber sido, y cómo, por fortuitas razones y circunstancias ese lugar terminó transformándose en un teatro. Dirección: Javier Daulte.



A las 20.30 y 22, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Gratis.

MÚSICA

Flor Otero La cantante, compositora e improvisadora argentina presenta su nuevo trabajo, La casa secreta. El EP, integrado por cinco canciones compuestas por Flor Otero, cuenta con la participación de Lulo Isod en batería, Gabo Cuman en bajo, Nacho Esbo en guitarra, Juan Pablo Alcaro en guitarra y producción, Flor Otero en voz y María Ezquiaga como música invitada.

A las 20:30, en Roseti, Gallo 760. Entrada: $3000.

CINE

Maratón Roto Bajo la consigna “Primavera, cuerpos, terror”, se verán las películas Trouble Every Day, de Claire Denis y Under The Skin, de Jonathan Glazer. Ambos títulos fueron programados por Mariana Enríquez, quien conducirá un debate al finalizar la proyección. La cita se completa con una selección de cortos de la Universidad del Cine.

A las 15, en Fundación Andreani, Av. Pedro de Mendoza 1987. Gratis (con inscripción previa).

ARTE

Depressos & kaputccinos Se presenta la nueva muestra de Tomás Maglione, acompañada con texto de Ana Vogelfang. ¿Cómo se entra al papel en blanco, pulcro, puro, prístino? Con el rastro de lo que está por fuera de toda organización, de toda moral. Basura, contaminación, lodo, grasa, excremento, saliva, escupitajo, ese polvo de estrellas del desgaste del cemento es la mugre de la calle que se posa sobre el papel y se instala. No es una mugre cualquiera, es suciedad europea. Tomás desconfía de su memoria y para poder ver sus pensamientos los dibuja.

En Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287, de martes a sábado de 14 a 19. Gratis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected]. Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------