"Cuidar a lo que nos cuidan" fue la frase de cabecera de Patricia Bullrich durante su gestión como ministra de Seguridad y volvió a repetirla también durante su campaña presidencial. Ahora que surge con fuerza su nombre para volver a estar al frente de las fuerzas de seguridad durante el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, quien salió al cruce fue la vicepresidenta electa Victoria Villaruel, que este mediodía se mostró en el Departamento Central de la Policía Federal.

"Quiero con esta visita generar una nueva costumbre, que es que los vicepresidentes y presidentes nos involucremos con cada uno de aquellos que cuidan nuestras vidas, que nos custodian y custodian los bienes públicos", dijo Villaruel al publicar un video en la visita junto a toda la plana mayor de la Federal en sus redes sociales.



La aparición pública de Villaruel –con un móvil de TN que la esperó para su salida– ocurre un día después de que apareciera el nombre de Bullrich como posible ministra de Seguridad del gobierno de coalición entre La Libertada Avanza y el PRO cuando, hasta ayer, la abogada defensora de los genocidas condenados por los crímenes de la última dictadura cívico-militar tenía la palabra de su compañero de fórmula para elegir a quienes ocuparían el ministerio que una las carteras de Seguridad y Defensa.

"Quiero darle apoyo a cada una de las personas que en nombre del Estado argentino protegen los bienes y la vidad de los ciudadanos", dijo Villaruel a las cámaras de TN y adelantó que continuará su gira por el Hospital Churruca –donde es atendido el personal de la Policía Federal–y el resto de fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas. "Más allá de quienes sean los ministros designados por el presidente Milei", aclaró la vicepresidenta a continuación, imprimiendo su marca.

Luego, volvió sobre el tema de la disputa por los lugares en el Gabinete de ultraderecha: "Todos los ministros se van a anunciar a partir del momento que asumimos y, siempre, va a contar el presidente Milei con mi respaldo. Y, por supuesto, que todos aquellos en el área de Seguridad y Defensa van a contar con mi respaldo y mi gratitud".

"Cuidar a los que nos cuidan", la marca registrada de Bullrich

La aparición de Bullrich en el Gabinete presidencial de la ultradercha emerge como una sombra por temas de cartel frente a las aspiraciones futuras de Villaruel: la ex candidata presidencial levantó, durante su gestión como ministra, las mismas banderas que la vicepresidenta electa. "Cuidar a los que nos cuidan" fue una frase de cabecera que Bullrich comenzó a construir tras el operativo represivo de la Gendarmería en Cushamen, Chubut, en el que desapareció Santiago Maldonado. La entonces ministra había hablado de "no tirar por la ventana" a ningún gendarme frente a las acusaciones por la desaparición de Maldonado y no dudó en instalar versiones falsas, hasta que el cuerpo apareció 78 días después.

Pronunció la frase de la actual discordia en un acto en Jujuy, acompañada por el gobernador Gerardo Morales, y por el jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero, a principios de octubre de 2017, Por entonces aún faltaban unos quince días para que el cuerpo de Santiago fuera encontrado en las aguas del Río Chubut, a pocos metros de donde ocurrió la represión y tras varias rastrillajes que no arrojaron resultados. "Hay un antes y un después de este momento", le agradeció Otero a Bullrich por su acompañamiento a la fuerza.

En abril de 2019, meses después de oficiliazar la "doctrina Chocobar" por reglamento, la entonces ministro le dio cuerpo a su esogan al crear la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, con el objetivo de reparar "los daños causados por agravios a los derechos humanos" de los efectivos de las fuerzas de seguridad, causados por "otros miembros de las Fuerzas o bien por ciudadanos". También pondría en marcha el programa Restituir, para reincorporar a integrantes de las fuerzas suspendidos por estar involucrados en causas judiciales de violencia institucional.

Es mismo año, Bullrich protagonizó con Mauricio Macri un homenaje a los caídos en servicio en el Salón Blanco de la Casa Rosada. "¿Cómo podemos pensar en vivir en una Argentina más segura si no cuidamos a quienes nos cuidan? Ese cuidado y esa admiración es el mejor homenaje que les podemos hacer a cada uno de los hombres que hoy recordamos", les agradeció Macri.

Esos y otros gestos fueron recapitulados por Bullrich en el libro que publicó al finalizar su gestión al frente del ministerio de Seguridad. "Una gestión con corazón e ideas. La doctrina de seguridad que abrazaron los argentinos", se tituló la publicación que tenía en la tapa una imagen de perfil de Bullrich y Macri, los aliados que llevaron a Milei a la Casa Rosada después de haber quedado fuera de competencia en las elecciones generales. Entre los capítulos del libro, uno llamado "La construcción de una mentira" se refirió al caso Maldonado.



Bullrich y sus propuestas de seguridad en la campaña

Durante la campaña presidencial, las políticas de Bullrich para mantener su lazo con las fuerzas de seguridad resurgieron con el mismo espíritu. El programa "Cuidar a los que nos cuidan" de su plataforma de gobierno volvió a poner sobre la mesa las resoluciones ministeriales con la que institucionalizó el gatillo fácil y defendió a policías, gendarmes y prefectos.

Entre algunas propuestas, Bullrich propuso en campaña reformar el artículo 34 del Código Penal para establecer la "legítima defensa especial para los agentes de las fuerzas de seguridad que, en servicio o fuera de él, intervengan para defender la vida, la integridad física, la libertad o la propiedad de las personas". También, reformar el Código Procesal Penal para "restringir el uso abusivo de la prisión preventiva respecto al personal policial".

Bullrich tiene con qué salir a disputar la cartera de Seguridad que Milei le había prometido a Villaruel y las fuerzas de seguridad ahora tienen con quién sentirse protegidas aunque no está claro quién ganará la disputa y cómo beneficiará esto a la ciudadanía.