Tras abrirse las 15 urnas recurridas del distrito costero de Pinamar, tal como lo ordenó la Cámara Nacional Electoral, Juan Ibarguren (JxC) ratificó la victoria que lo convertirá en el próximo intendente del distrito. Logró finalmente imponerse por apenas un voto a Gregorio Estanga (UxP). Más allá de no alterar el resultado, la instancia de revisión terminó de confirmar que efectivamente habían existido irregularidades en el conteo previo.

Por la paridad entre ambos, Pinamar fue, junto con La Plata y Bolívar, una de las localidades que no tuvo definido su intendente electo la noche de las elecciones. Los apoderados de Unión por la Patria recibieron denuncias de distinto tipo de irregularidades, que oportunamente manifestó Estanga a este medio: “Contaban las boletas como si fueran plata en vez de levantarlas y mostrarlas una por una. La gente del correo detectó en un par de aulas que las cortadas a mi favor, las habían separado del resto. Eso entre otras cosas”.

Por ese motivo, los apoderados de Unión por la Patria solicitaron la reapertura de 15 urnas en el escrutinio definitivo. La junta, que venía de abrir varias urnas de La Plata a pedido del intendente saliente de Juntos por el Cambio de ese distrito, Julio Garro, rechazó el pedido y Estanga recurrió a la cámara, como instancia superior. Allí, obtuvo una resolución favorable, por 2 votos contra 1.

“Se trata simplemente de transparentar la voluntad popular de los pinamarenses”, había dicho anteriormente Estanga en diálogo con Buenos Aires/12. “Si el resultado se mantiene, podremos felicitar al legítimo ganador, si se modifica, se confirmará que hubo irregularidades, tal como venimos denunciando”.

Futuro inmediato

Ibarguren es el actual secretario de Turismo de la gestión de Martín Yeza, que desde el 10 de diciembre ocupará una banca de diputado nacional. Yeza, jefe político del proyecto local, muy cercano a Cristian Ritondo, que también tiene casa allí, decidió marcar de cerca a su sucesor. Su hermano menor, Alejo Yeza, presidirá el concejo deliberante, la segunda posición en importancia en un gobierno local.

Ibarguren tiene un recorrido en el mundo del marketing y la publicidad, pero nunca hizo política: su mayor mérito es ser amigo de la infancia de Yeza, a quien conoce desde la escuela. La incógnita por estas horas es si Ibarguren intentará algún gesto de independencia, que podría generarle una crisis política, o permanecerá bajo las órdenes de Yeza.

A la inédita particularidad que implica ganar por apenas un voto, debe sumarle un conflicto de proporciones con los trabajadores municipales que lleva varios meses de arrastre y pone en riesgo una temporada estival que, ya de por sí, se presenta compleja por la situación económica general.

Los trabajadores reclaman deudas por haberes mal liquidados y descuentos ilegales por días de paro. La relación entre los trabajadores y el gobierno local nunca fue buena, pero empeoró tras las PASO de agosto. Desde entonces, el intendente de Juntos por el Cambio y sus funcionarios decidieron, en términos del secretaro general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar (STMP), Enrique Jimenez, "sobreactuar dureza" para no perder más votos por derecha, tras el crecimiento de La Libertad Avanza.

El próximo lunes, las partes se verán las caras en La Plata, en un audiencia convocada por funcionarios del ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa. Además de las deudas por haberes, hay reclamos sin respuesta por pases a planta y recategorizaciones.

El presupuesto presentado para 2024 es de 30 mil millones de pesos, exactamente el triple del actual y muy por encima de la inflación. Se trata de un presupuesto muy elevado para un distrito de apenas 23 mil habitantes permanentes.

Oposición firme

Finalizado el recuento, Estanga declaró ante medios locales: "No es que nosotros perdimos por un voto. Más del 60% votó para que esta gestión no siga. Tenemos al candidato de Javier Milei en Pinamar y a Unión por la Patria. La comunidad les dijo 'de esta manera no'. Los felicitamos por el resultado pero le vamos a exigir que se ocupen de la comunidad".



La referencia al “candidato de Milei” se debe a las idas y vueltas de Yeza durante las semanas que transcurrieron entre los turnos electorales de octubre y noviembre. Primero se mantuvo en silencio, luego se pronunció a favor del libertario, con lo que desató una polémica en las redes sociales y, la misma noche del debate, se mostró abatido por la performance del candidato que se vio obligado a apoyar.

Sobre el pedido de apertura de urnas, Estanga afirmó: "Confiamos en lo que estábamos pidiendo estaba bien y había que hacerlo. En extranjeros achicamos de 23 a 19, dimos la batalla para la apertura de urnas y la diferencia fue un voto. La diferencia fue un voto y es un antecedente único".