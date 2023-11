A días de su asunción como Presidente de la Nación, las primeras medidas de Javier Milei son una incógnita. No obstante, en los últimos días, el mandatario electo deslizó algunas precisiones respecto a temas puntuales que preocupan a gran parte de la sociedad, entre ellas, la derogación de la ley de alquileres, la posibilidad de que no se pague el medio aguinaldo de diciembre en el Estado y su opinión respecto al problema de los créditos UVA.

Más allá de las polémicas ideas que planteó en campaña, como la dolarización de la economía o el cierre del Banco Central, el dirigente de la ultraderecha reivindica su postura de ajustar fuertemente algunos de los números para no gastar más de lo que ingresa al Estado. “Es la primera vez que alguien gana diciendo que va a hacer un ajuste”, planteó recientemente.



La posible derogación de la Ley de Alquileres

El problema del alquiler es, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, un tema no resuelto. En octubre se sancionó y promulgó la nueva ley que reemplazó a la anterior –que había estado vigente de 2020 y había cosechado críticas de sectores disímiles–. Con menos de dos meses de vigencia, Milei ya anticipó que en su gobierno derogará la actual normativa, pero planteó una importante desregulación para el sector.

"A la Ley de Alquileres hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño. Terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger”. Además, dijo que los contratos se podrán pactar ”en cualquier moneda” y aseguró: “La libertad monetaria es parte de lo que queremos avanzar".

Milei puso en duda el medio aguinaldo de los trabajadores estatales

La segunda parte del Salario Anual Complementario (SAC), a cobrarse en diciembre, para los trabajadores de la administración pública nacional, también está en duda. En una reciente entrevista, le preguntaron al presidente electo qué podía pasar si Argentina ese mes gastara 120 y recaudara 100, a lo que respondió: “Entonces no gasta 120, no va a gastar más que 100”. Ante la consulta de si entonces el pago del medio aguinaldo de diciembre está garantizado, enfatizó: “Gastarán 100”.

Días más tarde, en otro reportaje, volvieron a preguntarle por el medio aguinaldo, y ratificó: “No hay plata. Cuando no hay plata, ¿qué hacemos cuando no hay plata?”.

A raíz de sus declaraciones, el sindicato de trabajadores estatales ATE le pidió al Gobierno nacional que adelante el aguinaldo, con el riesgo latente de no cobrarlo. “Las declaraciones del presidente electo nos dejan ante un escenario de incertidumbre respecto al pago y por eso buscamos transmitir tranquilidad y certidumbre a los trabajadores”, señaló el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, en un comunicado.

Qué dijo Milei sobre los créditos UVA

En Argentina, alrededor de 100.000 familias pagan sus viviendas a través de créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), que fueron creados en 2016 durante la presidencia de Mauricio Macri, y que hoy generan una enorme polémica porque, al estar atados a la inflación, sus alícuotas se incrementaron en gran medida.

Antes de asumir, Milei ya confirmó que bajo su presidencia el Gobierno no ayudará a estos deudores. “Si yo decido tener una vida temeraria, tengo que pagar las consecuencias. Hubieran tomado otro tipo de crédito”, sostuvo en los últimos días.

Y agregó: “Usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo, y ahora como el resultado es adverso, ¿usted quiere que lo pague otro? Eso está incorrecto. Si usted tomó una decisión incorrecta, usted se tiene que hacer cargo de la decisión”.

Tras sus declaraciones, el Colectivo Nacional de Hipotecados UVA le respondió: "Milei está mal informado. No se está pidiendo que el Estado ponga plata, sino que los bancos ganen un poco menos"



