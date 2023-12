Describir el trabajo de Alex de la Croix en una sola palabra es extremadamente complejo. En los últimos años ha saltado a la fama debido a su participación como actríz en la popular serie de la TV española “La que se avecina”, pero antes de ello su pasión ha estado repartida entre la gestión cultural, el cine, la performance y la moda.

Con su identidad sucede un poco lo mismo. Aunque para el público cis ha sido más fácil encasillarla dentro de la etiqueta de mujer trans, ella se define a si misma como una persona no binaria y en permanente tránsito. “Yo siento que la transición es un proceso que dura toda la vida. No es algo que un día diga ‘Ah, hoy me siento transitada’ Porque, transitada ¿hacia qué? Yo al final siempre me he considerado una persona, nunca me he querido poner una etiqueta de algo más. La sociedad sí que ha sido la que un poco me ha empujado a ponerme una etiqueta de que sí, vale, soy trans”. Y no es que Alex reniegue de estas etiquetas. Su activismo consiste precisamente en visibilizar las tensiones, la complejidad y el ruido blanco detrás de esta pulsión por etiquetar que oprime las vidas trans y no binarias. Porque además de todo su rollo de actriz y modelo, Alex es también una de las principales voces activistas de la nueva generación y ha sido recientemente nominada a un premio Goya.

El rol de las figuras mediáticas en la construcción política de los movimientos ha sido siempre infravalorado. Pero lo cierto es que la visibilidad que algunas vedettes, actrices y modelos han dado a las identidades trans, travesti y no binaria muchas veces ha sobrepasado el impacto que otras formas de activismo más tradicional han tenido. Para muchas personas de nuestra comunidad ha sido vital mirar en la televisión o las revistas a personas como Cris Miró, Deborah Singer, Evelyn, Coccinelle, Roberta Close y tantas otras que encarnaron formas no normativas del género en distintas épocas. Y aunque sus presencias no hayan sido entendidas como políticas en mayúsculas, han dejado una profunda huella dentro y fuera de nuestra comunidad. En España, la reciente serie sobre La Veneno ha tematizado lateralmente la centralidad que una “payasa” de la TV ha tenido en la construcción identitaria de las mujeres trans españolas y ha devuelto un poco de politicidad a su biografía. Quizás esto, hace que hoy pensemos lo político con nuevas perspectivas y apreciemos que existan figuras visibilizando las luchas en los medios masivos de comunicación.

El escenario de la FAQ, donde se presentará la Croix en Buenos Aires.





Visibles

“¿De qué manera aporto yo? Primero, siendo visible. Yo todo lo hago desde una perspectiva artística. Siempre he sentido que el cine tiene una gran fuerza motora para propulsar cambios políticos y para cambiar la mentalidad y los ideales de la gente. Yo sólo quiero que la gente tolere y respete. Entonces el hecho de estar ahora mismo en la posición que estoy, y estar haciendo cine y dando mi voz cómo altavoz para otras generaciones que son sobre todo lo que más me importa a mi: que personas más jóvenes que yo que se sientan perdidas y no sepan qué camino tomar pues que tengan por lo menos un referente. Que lo tengan, porqué yo cuando crecía en los 2000 no tenía un referente cómo el que yo creo que soy ahora. Durante unos años, por ejemplo, sí que he tenido a lo mejor un poco de recelo hacia sentirme trans, porque sentía que sí no me sentía trans de una manera cis-passing y sexualizada y muy extrapolada… sí yo no era eso, no era. Porque claro, la única representación que quizás veíamos en los medios era esta. Entonces eso me hizo a mí plantearme muchas cosas”.

Alex es consciente de la necesidad de presentarle a las nuevas generaciones nuevas opciones de representación trans menos encasilladas en el binarismo y los mandatos sobre la feminidad que impera en los medios. Y aunque se postula como referente, está lejos de pretender ser ejemplar y apuesta, más bien, a una representación descontracturada y cómica. De hecho, su participación en “La que se avecina” es un ejemplo de ello. La serie es una típica comedia costumbrista que busca retratar mediante estereotipos los enredos y conflictos típicos de una comunidad de vecinos. Apelando al humor negro esta serie llega al público juvenil y adulto de la pantalla de Telecinco, una de las principales televisoras de España. Allí, Alex de la Croix representa a Karma, una de las integrantes del grupo de Les Chiques. Karma es una instragramer omnisexual, beata y drogadicta que trastoca un poco las vidas de los vecinos que están poco acostumbrados a lidiar con personas no normativas.

En "La que se avecina", la Croix representa a Karma, una instagramer omnisexual, beata y drogona.





Educar a través de la sátira

“Durante varias temporadas antes de que yo entrara a "La que se avecina", ha habido un personaje de una persona trans, interpretado por un chico cis que era motivo de burla constantemente. Toda la trama giraba en reírse de su identidad, quitarle la peluca, en fín imaginate… Yo siempre me he mostrado muy en contra de que la serie esté tratando esa trama de esa manera y entiendo que es una serie que es una sátira de la sociedad y es verdad que hay que hacer risa. Pero también a través de la sátira y de la risa puedes educar a la sociedad y yo no vi ninguna parte de educación, sino simplemente de mofa. Cuando yo entro cambia un poco la cosa, porque a mi se me ofrece un personaje que sí que hay algo sobre su identidad que es cómico, porque en el edificio no entienden que haya personas como disidentes, queer, cada una de una manera. Se hace un poco de humor sobre la terminología, que me parece un poco bien porque al final estás poniendo en pantalla que hay unos términos y se hablan de cosas que hay gente que no lo entiende. Pero sí que se muestra a quienes sí lo entienden, así que por lo tanto estás también educando. Por tanto sí que pienso que ahora mismo todo lo que estoy haciendo yo ahí desde la comedia está sirviendo de algo educativo”.

Pero al mismo tiempo, Alex también propone una crítica a los roles generalmente estereotipados que el cine y la TV ofrecen a las personas trans. No es novedad que la representación trans en los medios suele a veces encasillarse en dos claves: la travesti que se mofa de sí misma y hace la gracia de quienes la ven o la trágica víctima que expone las injusticias sufridas por la comunidad trans. Entre esos dos universos de la comedia y la tragedia existen aún muchos registros por explorar. “Aquí sí que tendemos a dramatizar mucho más lo que son las historias, por ejemplo el súper éxito que fue "La Veneno", que al final es una historia trágica. Y si ves claramente cómo ella fue, ella era en la tele… pues, como si fuera una payasa de la televisión, una persona que hacía gracia por su espontaneidad y por su forma de hablar y por lo exagerada que era. Parece que eso era lo único a lo que podíamos acceder, siendo como el comodín de comedia y tal”.

Por ello Alex de la Croix apuesta desde su producción cinematográfica a crear otras tramas que no giren siempre en torno a ser trans, o que se extrapolen al drama absoluto o la comedia absoluta. “Yo tampoco estoy diciendo que queremos que a las personas trans sólo nos den personajes de gente cis para que todo este igualado. No, yo creo que nos tienen que dar personajes de personas y punto. Porque también se piensa que lo que pedimos es la igualdad pero de cara a ‘no, que quiero hacer de cis también’ porque la gente cis no puede hacer de trans… no, así no va. Yo quiero hacer de humana, yo quiero hacer de doctora, de policía, de ladrona… ¡de lo que sea! Sabes, de personaje… y sí el personaje es trans, pues p’alante… pero que la trama no vaya en torno a… ay que drama que nadie me quiere porque soy una travesti”.

En ese sentido, la visita de Alex de la Croix en la próxima edición del Festival de Arte Queer será de la mano de la presentación de uno de sus cortometrajes más reconocidos. Privilegiada es el título de esta obra que tematiza cómo los privilegios son puestos en crisis cuando una persona decide vivir su género de una forma distinta a la norma cis-heterosexual. Esta pieza audiovisual autobiográfica apela a la comedia para contar un momento que en la vida de las personas trans puede ser trágico.

“En Privilegiada cuento lo que es mi identidad como persona no binaria, porque sí que me identifico con la etiqueta de persona trans, porque siento que he transicionado y he dejado de ser aquello que me encasillaron para ser otra cosa, pero no significa que esa otra cosa tenga que ser una mujer. Es decir, es mucho más fácil utilizar pronombres femeninos y enseñarme al mundo como una mujer trans, porque al fin al cabo hay dos códigos y necesitas la supervivencia y necesitas de alguna manera adaptarte. Pero por dentro mi identidad sí que la catalogo como una cosa no binaria, porque no me parece justo decir, vale ahora soy una mujer… pero ¿qué es ser una mujer? Me parece súper demodé”. Privilegiada muestra el conflicto que vive una persona trans cuando va a una piscina y de pronto debe elegir a qué vestuario entrar. ¿Qué hacer? ¿Entrar al femenino donde el cuerpo trans no encaja o adentrarse en el masculino donde el cuerpo trans es objeto de deseo y mirado desde la sexualización? Alex de la Croix se vale de la comedia para contar un drama, pues como ella misma dice “no quiero ser la payasa de la tele y tampoco quiero contar mis dramas como un drama… Yo te quiero contar mis dramas, siendo una payasa y punto”.

La presentación de Alex de la Croix en el FAQ será el próximo lunes 4 de diciembre a las 21 hs en Casa Brandon. Allí, además de la proyección de su corto habrá una performance. El evento titulado “Subasta de privilegios. Yo te invento un Ministerio. Tus derechos son mis derechos” contará con la presencia de Alex y Charo López (interpretando a Carmela Nice). Esta cita será también una oportunidad de encuentro con otras facetas de Alex de la Croix y algunos de sus trabajos, cómo la recientemente estrenada Te estoy amando locamente, un largometraje apasionante donde se cuenta la historia de un grupo de activistas de los años 70s que fueron clave en la derogación de la “Ley de Peligrosidad Social”, un resabio del Franquismo que perseguía a las disidencias sexuales.

En estos tiempos de fuerte avance de la ultraderecha Alex de la Croix trae una clave política de lucha y comedia que bien vale la pena oír. España es también escenario de constantes ataques del fascismo y el conservadurismo que añora los tiempos de Franco. La reciente sanción de la Ley Trans se ha dado en el marco de un crecimiento de la derecha política española, pero también del surgimiento de un enorme sector feminista trans-excluyente (TERF). Ante eso, Alex propone unidad, humildad y autocrítica: “La clave es hacer una importante red de apoyo, eliminar las barreras de ego, porque siempre hay muchas asociaciones y muchas personas que lo único que quieren al final es destacar por encima de otras. Creen que su lucha es más válida que otras porque han pasado más que otras. Yo siempre he sentido que en el activismo existen ese tipo de actitudes. Entonces la base, yo creo, es eliminar a ese puto ego, asesinarlo y tener una lucha horizontal en la que todas las asociaciones, grupos organizados, fundaciones, todo todo que se una y que nos unamos en la misma narrativa para que todos hablemos de la misma manera y hacia el mismo lugar. Y también muy importante que esas personas que quizás quieren ser activistas y que tienen todas las capacidades pero a lo mejor no saben expresar las cosas bien, que busquen apoyo en otras personas que sí quizás tienen como una base más política y más teórica para mejorar su discurso y que al final todas luchemos pero hacia el mismo lado y de manera horizontal. La horizontalidad creo que es lo más importante de esta lucha. Y ante todo: no callarse. Porque para resistir hay que seguir hablando y hay que seguir ocupando espacios y hay que seguir insistiendo. Y también, sí una se cansa… piensa que siempre van a venir nuevas personas a las que les pasa lo mismo que tú y que van a tener las ganas que tu tenías de luchar al principio. Pues traspasa tu conocimiento a esas personas para que puedan luchar por ti, si te sientes emocionalmente incapaz de hacerlo. Siento que está bien, que muchas veces hay gente que se siente agotada, yo siento que esto es una cosa que te deja abatida, que te puede meter en la cama con una depresión porque ¡¿qué es esta mierda?! Entonces la que no tenga fuerza, que yo respeto, bien… junta a otras personas y lucha a través de ellas, que no acabe la lucha”.

Alex de la Croix presentará un el FAQ un corto que dirige y tendrá un conversatorio y performance el 4/12. Más info: faqfestival.com.ar