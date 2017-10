A la par de personas que pueblan ciudades con espacios cada vez más reducidos, surgen un sin fin de necesidades que en manos de diseñadores se convierten en desafíos. Hablamos fundamentalmente del mono-ambiente que le cabe a los que buscan su primera vivienda, pero también a los recién separados o adultos mayores que deben achicarse. Lo concreto es que este tipo de viviendas que deben cumplir con múltiples funciones -oficiar de dormitorio/living/ espacio de guardado y en la actualidad, por el cambio de paradigma en el empleo, también de oficina- exigen soluciones que no siempre están al alcance ni son fáciles de conseguir, sobre todo no por falta de ingenio de los profesionales sino por la tecnología disponible en nuestro país.

Es una problemática mundial que impone el uso racional y sobre todo flexible de cada metro cuadrado sin perder confort ni comodidad, para la que los países más desarrollados ofrecen todo tipo de diseños rebatibles y deslizables. Un camino que, en nuestro país, inicio hace un tiempo la arquitecta Eleonora Ricci junto a su socia Cecilia Monasterio y un equipo formado por diseñadores industriales como Pablo Arcenio, cuando se topó con un número más grande de clientes con esta necesidad.

–Como arquitecta, ¿hace cuánto considerás que empezó a vislumbrarse de forma más concreta la necesidad de generar soluciones para espacios reducidos?

–En 2009 me convocaron por primera vez para equipar un departamento de menos de 30 metros cuadrados. Algo no tan común para mí hasta ese entonces y el gran desafío fue como encararlo. Dar respuesta a las necesidades de una vivienda tan chica implica encontrar la manera de hacer que la funcionalidad de los espacios cambien según el momento del día.

–Algo así como una escenografía que entra y sale. Si tuvieras que resumir, ¿cuáles son los problemas más cruciales a resolver?

–Definitivamente el tema más importante de resolver es la cama, pues es un elemento que ocupa un lugar importante y que durante el día genera una cierta incomodidad ya que no deja de ser un elemento más privado dentro de la funcionalidad de una casa. Cuando el espacio es único, esa privacidad es difícil de conseguir. Ni hablar del tamaño.

–¿Qué cuestiones la gente entiende que necesita resolver y cuáles no sopesa y luego son cruciales?

–Por supuesto, repito, el tema cama es crucial. Resolverlo con una cama rebatible da la posibilidad de generar durante el día un espacio de living que de noche se transforma es un espacio de dormir. Sobre todo porque poder lograr que de día el espacio se vea como un gran lugar de estar, con áreas de comedor y un espacio de relax y/o de trabajo, ya que el concepto ‘work and living’, la oficina en casa, cada día tiene mas fuerza, con sector de tv, por ejemplo, como cualquier living comedor, donde la cama esta, pero escondida.

–¿Doónde se cuece el quid de la cuestiones en este equipamiento... que sean livianos, resistentes?

–Como prioridad el tema funcional es lo básico, que todo se mueva y se transforme es lo que lo hace fundamental para este tipo de departamentos. Que el diseño sea sencillo, moderno, simple. El blanco es otro factor super importante, el color lo dan los objetos pero los muebles blancos hacen que el espacio parezca más amplio y despojado. Con respecto a la cama rebatible, lo fundamental es que sea liviana y muy fácil de subir y bajar, que pueda guardar la cama tendida, con todas las almohadas y abrigo necesario.

–¿Es difícil conseguir esas soluciones en nuestro país?

–Es difícil innovar con la poca tecnología que disponemos, pero estamos siempre en la búsqueda de recursos para avanzar en el diseño de este tipo de equipamiento. Hay mucho por hacer. En Europa y en Estados Unidos hay mucho desarrollado para este tipo de propuestas.

–¿Al día de hoy, cuántos productos tienen y cuáles son los más emblemáticos o requeridos en tu emprendimiento?

–En Minbai tenemos una gran variedad de productos. La cama rebatible por supuesto es nuestro producto más importante. Su tecnología es completamente nacional. Es una cama rebatible compensada con resortes de tracción controlada que se encuentran blindados con un dispositivo de balance que regula la fuerza del mismo (no es brazo neumático y soporta 300 kilos). Su estructura es de hierro en caño estructural con patas de hierro reforzadas. También módulos de guardado, tanto para colgado como para doblado, ya que la gran mayoría de este tipo de departamentos no cuentan con placares. Bibliotecas con módulos de mesa de luz incorporados, mesas de comedor, mesa rebatibles, mesas ratonas con cajones de guardado, módulos auxiliares con ruedas, módulos con placas para muebles de TV, módulos de guardado para baños y cocinas y la gran ventaja es la amplia gama de combinaciones entre ellos y la posibilidad de ir armando el equipamiento en etapas. La prioridad es siempre brindar un proyecto integrador para cada caso en particular.

–¿Cómo y cuándo surge la idea de generar la empresa?

–Minbai nace como proyecto emprendedor en 2010 y su misión es dar respuesta a esta necesidad de resolver departamentos de pocos metros. Participamos del proyecto Desarrollo Emprendedor en el año 2010 donde recibimos capacitación y asesoramiento para armar nuestro Plan de negocios y al año siguiente ganamos Baitec 2011 y 2012 , incubadora de proyectos con base tecnológica, que durante 2 años nos acompaño y nos brindo todas las herramientas necesarias para poder salir al mercado con una línea de muebles que propone el aprovechamiento de cada metro cuadrado, sin perder comodidad ni confort, durante las 24 horas.

–¿En este tiempo aparecieron nuevas necesidades por el tipo de vida o cambios por eje tecnológicos que vivimos?

–Lo que notamos es un gran crecimiento en el sector, hay una gran tendencia testeada en estadísticas, que cada vez es más la gente que vive sola, por diferentes factores y de diferentes edades. La oferta de monoambientes es muy variada y genera un constante estudio de nuevos diseños y nuevas miradas.