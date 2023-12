TEATRO

Polvo de estrellas

“Un yire por el cosmos, con la guía de una astronauta lesbiana y un astrónomo gay”: así comienza la invitación que Susana Pampin y Diego Velázquez hacen para convocar a esta tertulia en el Planetario, con música original en vivo a cargo de Ibiza Pareo, que para esta performance abandona su faceta bailable y le dará rienda suelta a su costado más experimental. En una misma jornada, serán tres las funciones de un espectáculo que difícilmente vuelva a repetirse. Dirigen esta experiencia: Violeta Uman y Liliana Viola. En el marco del Festival de Arte Queer, que tendrá su fiesta de cierre el sábado 9 a partir de las 22, en la Plaza República de Brasil.

Jueves 7 a las 18.30, 19.30 y 20.30, en el Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento s/n. Gratis.

La Pilarcita

Últimas funciones de la novena temporada de la exitosa obra escrita y dirigida por María Marull, que tiene por escenario un pueblo del litoral, donde llegan sus protagonistas en busca de un milagro de La Pilarcita, una santita popular. Se hospedan en un precario hotel, donde una adolescente borda día y noche para terminar su traje de comparsera. Según la tradición, antes de pedir un milagro hay que ofrendar una muñeca creada especialmente para la ocasión, y los recién llegados contratan a la adolescente para que la ayude a confeccionarla. La Pilarcita fue estrenada originalmente en el 2015, en el Camarín de las Musas. El vestuario es de Jam Monti, la iluminación de Matías Sendón, y la asistencia de dirección de Alejandra D’Elia. Con Pilar Boyle, Julia Catala, Mercedes Moltedo y Francisco Ruiz Barlett. Hasta el sábado 9.

Viernes a las 20 y sábado a las 20 y 22, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $5000.

MÚSICA

Durmientes

A casi dos décadas de su primer disco de solo piano, Ernesto Jodos reincide con este trabajo grabado en agosto, en el Centro Cultural Borges. Es su tercer disco de esas características editado por la casa discográfica rosarina BlueArt. El primero, Solo, es de 2004, que al año siguiente fue publicado por el sello español New Mood Jazz. Una década después fue el turno de Actividades constructivas, tan elogiado por el primero. El flamante Durmientes presenta un repertorio de música original, improvisaciones y relecturas de standards de jazz, como “Round Trip”, de Ornette Coleman; “Monk´s Mood” y “Off Minor”, de Thelonious Monk, “I´ll Keep Loving You” y “Oblivion”, de Bud Powell; y “For Turiya”, de Charlie Haden. Disponible en plataformas digitales, y desde el martes 5 también en disquerías, Jodos lo presentó ayer en Rosario y el viernes 15 hará lo propio en Buenos Aires. Será en Prez, Anchorena 1347, en dos funciones: a las 21 y 22.30.

Eu ofereço flores

El nuevo tema estrenado online del legendario Roberto Carlos es una composición propia, con un arreglo de Tutuca Borba, que se podrá escuchar por primera vez en vivo el viernes 22, durante su habitual especial navideño televisivo. En esta oportunidad, compartirá el escenario con Fábio Jr., Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho y Jão. Desde que cumplió 80 años, Roberto Carlos –que en abril celebró sus 82– ha ido estrenando de tema en tema: en 2021 lanzó “A cor do amor”, un dueto con Liah Soares, y una nueva versión de “Outra vez”, ambas incluidas en la banda de sonido de la telenovela Um lugar ao sol, de TV Globo. Y el año pasado presentó una reinterpretación de uno de los mayores éxitos del cancionero brasileño, “Evidências”, que sonó en otra telenovela de Globo, Travessia.

ONLINE

Scott Pilgrim da el salto

Hace trece años el realizador Edgar Wright adaptó a la pantalla, con actores de carne y hueso, el celebrado cómic del canadiense Bryan Lee O’Malley, en el cual un joven llamado Scott debe enfrentarse a los siete ex novios de Ramona, la chica con la cual ha comenzado a salir. Ahora le llegó el turno a la versión animada, terreno audiovisual que, a priori, resulta más propicio para el pastiche de manga, videojuegos y otras yerbas de la creación original. El resultado, disponible en Netflix, no es un animé en un sentido estricto, pero por momentos se le parece bastante (la serie es una coproducción con Japón). Como si se tratara de un héroe clásico –o bien de un personaje de videogame de plataformas– cada uno de los ocho capítulos de aproximadamente media hora acompaña al líder de la banda under Sex Bob-omb en su travesía de crecimiento y autoafirmación, con las voces en inglés de varios de los actores del film de 2010, entre otros Michael Cera, Kieran Culkin, Aubrey Plaza y Jason Schwartzman.

La mano del mal

Esta miniserie francesa dividida en dos episodios, que pueden verse exclusivamente en la plataforma on demand de Flow, está centrada en la actividades de Thomas Schaffner, un riguroso abogado que considera que todo el mundo tiene derecho a ser defendido, incluido el peor de los criminales. Siguiendo esa regla profesional y ética decide defender a un tal Follet, un homicida que ha asesinado a una muchacha. Una vez ganado el juicio, Follet es puesto en libertad, pero Thomas se niega a estrecharle la mano, consciente de sus límites morales. Entonces comienza la pesadilla, cuando el ex defendido comienza a acosar a la esposa del abogado, en una trama que mezcla el thriller con el drama psicológico.

CINE

En vos confío

El tucumano Agustín Toscano es el director de dos notables largometrajes de ficción, Los dueños y El motoarrebatador. Nada hacía suponer que su tercera película sería un documental –aunque con segmentos ficcionales y musicales– que utiliza la estructura del true crime para construir un abordaje personal a un caso policial de alto impacto en la sociedad tucumana. Se trata de Susana y Nélida, dos ex novicias que, como pareja, adoptaron a una niña, y que en 2006 fueron acusadas de asesinar a una compañera de trabajo. Si bien el cuerpo del delito nunca apareció, ambas fueron condenadas a penas de veinte años de prisión. Toscano registra su vida en común en la cárcel –Nélida transitó un cambio de género y ahora se llama Daniel– y entrevista a personas ligadas al caso y al juicio. En palabras del realizador, “elegí un dispositivo operístico que alimenta con pasajes musicales una historia que es real. Así pongo de relieve que la realidad documentada está plagada de misterios, mentiras y conjeturas”.

Jeonju Cinema Project

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) comenzará a exhibir este martes 5 un puñado de largos y mediometrajes producidos por el prestigioso Festival de Cine de Jeonju, Corea del Sur. El programa incluye películas de realizadores de todo el mundo, como el argentino Benjamín Naishtat (El movimiento), el francés Damien Manivel (Los hijos de Isadora) y el coreano Park Hyuck-jee (La chica que sueña con el tiempo). Entre los autores de los mediometrajes, se destacan Bong Yoon-ho, Hong Sang-soo, Matías Piñeiro, Naomi Kawase y Lav Diaz. La programación completa, días y horarios del ciclo, que sigue hasta el sábado 16, puede consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

TV

Fargo

Siguiendo la línea de las series de unitarios de largo aliento –o como suele llamárselas ahora, de antología–, la creación de Noah Hawley basada en el largometraje de los hermanos Coen desembarca con su quinta entrega en DirecTV al mismo tiempo que en los EE.UU. A la lista de figuras que ya participaron de las temporadas previas –entre otros Billy Bob Thornton, Kirsten Dunst, Ewan McGregor y Chris Rock– se suman ahora Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh y Juno Temple, protagonistas de una trama policial que, como suele ser la costumbre, se enreda hasta límites impensados. Temple encarna a un ama de casa de Minnesota con varios secretos bajo llave y todo comienza con una notable escena durante una reunión escolar que termina a las trompadas. Más tarde unos hombres encapuchados intentarán secuestrarla, punto de partida de un relato repleto de giros inesperados que incluyen la presencia de varios policías y un sheriff interpretado por el gran Jon Hamm.

Jueves a las 23, por DirecTV señal 1201.

Bookie

Chuck Lorre, el rey de las sitcoms, se ganó ese mote gracias al apadrinamiento de series como Dharma & Greg, Two and a Half Men y The Big Bang Theory, entre muchas otras. Lorre está de regreso con esta serie protagonizada por el standapero Sebastian Maniscalco y, en un papel secundario de relevancia, Charlie Sheen. Danny es un bookie –es decir, un corredor de apuestas– que pasa sus días repasando la lista de deudores, hasta que un buen día le llega la noticia de que en California las apuestas comenzarán a ser ciento por ciento legales. Lo que podría ser el último clavo del ataúd laboral se transforma en uno de los ejes de esta historia habitada por personajes excéntricos.

Jueves a las 22, por HBO+.