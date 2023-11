Cinco bebés prematuros fueron hallados muertos en un hospital de la Ciudad de Gaza, el centro de los combates antes de la tregua entre Israel y Hamas que entró en vigor el viernes pasado, según informó el ministerio de Salud del movimiento palestino. En el sexto día del intercambio de rehenes por presos acordado por las partes en conflicto, el Ejército de Israel anunció que 10 rehenes israelíes, cuatro tailandeses y dos rusos fueron liberados por Hamas a cambio de 30 presos palestinos.

El médico Ashraf al Qudra advirtió que "las fuerzas de ocupación dejaron a cinco bebés prematuros en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Al Nasr", uno de los principales hospitales pediátricos de Gaza. "Los soldados prohibieron a los médicos y familiares acercarse a ellos y cuando los médicos pudieron ingresar a la sala el martes por la noche, encontraron sus cuerpos parcialmente descompuestos", agregó al Qudra.

El Ejército israelí dijo a la agencia AFP que no podía hacer comentarios sobre el hecho de forma inmediata. Hasta que los combates frenaron por la tregua, los hospitales de la ciudad más grande de la Franja de Gaza fueron blanco de ataques israelíes. Varios centros de salud fueron evacuados, incluidos algunos por orden del Ejército israelí, según los médicos. De los 39 bebés prematuros que había en Al Shifa, otro hospital de Gaza asediado por el Ejército israelí, ocho murieron por falta de electricidad para las incubadoras.

El asedio israelí a los hospitales no solo está afectando al territorio de Gaza. La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció este miércoles que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) obstaculizaron el acceso de los equipos médicos al hospital de Yenín, en Cisjordania, luego de la última incursión militar en un campo de refugiados que dejó al menos dos menores muertos y otros seis palestinos heridos.

"Cuando llegamos al hospital tuvimos que negociar la entrada en el recinto con las fuerzas militares. Incluso hubo un momento en que nos estaban apuntando con sus armas, a pesar de que el coche de Médicos Sin Fronteras estaba perfectamente identificado", afirmó la coordinadora de MSF en Yenín, Luz Saavedra. Los equipos de MSF vivieron "escenas de muchísima preocupación" debido a la presencia de tropas de asalto en el hospital, detalló Saavedra.

En Yenín el ministerio de Salud palestino señaló que "dos niños, Adam al Ghul, de ocho años, y Basem Abu el Wafa, de 15 años, murieron bajo las balas del ocupante" israelí. Imágenes de vigilancia publicadas en redes sociales muestran a un niño alcanzado por un disparo en una calle y a otros menores a su alrededor huyendo despavoridos. En otras imágenes se ve a un adolescente alcanzado por un tiro agonizando en el suelo y a otros cinco jóvenes escondiéndose detrás de vehículos o en un comercio.

Un responsable de la Cruz Roja palestina indicó que ambos menores se encontraban en una calle perpendicular a la avenida principal del centro de Yenín, una zona que el Ejército israelí tiene prohibida en teoría, ya que está bajo control de la Autoridad Palestina. El Ejército israelí dijo por su parte que "los sospechosos lanzaron bombas de fabricación casera hacia soldados israelíes" y que estos se defendieron.

Sexto canje de rehenes y presos

Mientras tanto el intercambio de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamas continúa. "Según la información recibida de la Cruz Roja, 10 israelíes y cuatro rehenes con nacionalidad tailandesa se encuentran en camino hacia territorio israelí", informó la vocería militar israelí en un comunicado. Entre los israelíes hay un ciudadano holandés, otros tres con ciudadanía alemana y otro más con nacionalidad estadounidense, concretó el vocero del ministerio de Exteriores de Qatar, país clave en la mediación entre Hamas e Israel.

Los 14 rehenes liberados recientemente se suman a otros dos cautivos ruso-israelíes que fueron liberados horas antes. Con ellos, en total, 97 rehenes fueron soltados por el grupo islamista desde que empezó el intercambio el viernes pasado, que se acompaña a diario con el excarcelamiento de 30 presos palestinos. Antes de la liberación de los 30 palestinos correspondientes a este miércoles, un joven resultó herido por disparos israelíes cerca de la cárcel militar de Ofer, en la ocupada Cisjordania.

Mohammad Salhab Tamimi, de 18 años, fue liberado de una cárcel israelí el martes como parte de la tregua. Después de ocho meses de permanecer detenido sin cargos, finalmente pudo ver a su familia. Tamimi describió a la agencia de noticias qatarí Al Jazeera los abusos durante su traslado a la prisión de Ofer antes de su liberación: "Un oficial me pateó con fuerza. Sus botas tenían acero, así que sentí como si me aplastara los pies, me dolió mucho".

El acuerdo establece el canje de mujeres y niños por ambas partes. A diferencia de los días previos, los rehenes salieron más tarde este miércoles por problemas logísticos, según fuentes israelíes citadas por medios. Entre los liberados de esta última jornada se encuentra la madre de una niña de 13 años que fue soltada el otro día, lo que generó polémica por el hecho de que no saliera junto a su madre.



A su vez seis de los liberados son procedentes del kibutz Beeri, una de las comunidades israelíes colindantes con Gaza más afectadas por el ataque del brazo armado de Hamas del pasado 7 de octubre, que se saldó con más de 1.200 israelíes muertos y más de 240 rehenes llevados a Gaza. Actualmente se estima que sigue habiendo unos 145 cautivos en Gaza, la mayoría hombres, parte de ellos extranjeros, ancianos o soldados israelíes.

Dudas de Hamas con la tregua

Hamas considera insatisfactorias las propuestas israelíes para extender la tregua que expiraba este jueves por la mañana, indicó una fuente del movimiento islamista palestino. "Lo que se está proponiendo en las discusiones para prolongar la tregua no es lo mejor", dijo la fuente, agregando que las conversaciones se centraban en la prolongación por dos o más días de la tregua que permitió desde el viernes pasado canjear rehenes en manos de Hamas por presos palestinos en Israel.

"Cualquier discusión sobre un canje de presos militares, de soldados y oficiales, deberá ir precedida de un cese de la agresión (israelí) y del levantamiento del bloqueo que asfixia a Gaza", panteó la fuente a la agencia AFP. "La próxima etapa de las negociaciones debe centrarse en el canje de presos de más de 18 años, y la resistencia está preparada para esa etapa", señaló agregando que tanto Hamas como los otros grupos armados palestinos están "preparados para todas las opciones".

Basem Naim, alto responsable de Hamas y exministro de Salud de la Franja de Gaza, dijo este miércoles que el movimiento islamista está dispuesto a liberar a los soldados israelíes que mantiene como rehenes a cambio de la excarcelación de todos los palestinos detenidos en Israel. El líder opositor israelí Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra creado por Benjamin Netanyahu, dijo que Israel seguirá intentando "aprovechar al máximo" el acuerdo sobre los rehenes, pero que está dispuesto a renovar la lucha en cualquier momento. Ambas partes negocian una nueva prórroga que permita aliviar la desastrosa situación humanitaria de la Franja de Gaza.

El enclave palestino está afrontando "una catástrofe humanitaria descomunal ante los ojos del mundo", denunció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. "Se están llevando a cabo intensas negociaciones para prolongar la tregua, lo que recibimos con gran satisfacción, pero creemos que necesitamos un verdadero alto el fuego humanitario", sostuvo Guterres en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, recordando que el 80 por ciento de la población gazatí fue desplazada desde el inicio de la guerra.