La titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, convocó a "elecciones internas para principios de 2024" con el fin de "renovar las autoridades" de ese partido y anunció que no se presentará "para un nuevo mandato".



Bullrich inicialmente había anunciado la convocatoria para febrero del próximo año en su cuenta de Twitter pero luego modificó la publicación e indicó que será "para principios de 2024".



"Convocaré a elecciones internas para principios de febrero de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina", había publicado Bullrich. En ese sentido, la excandidata presidencial resaltó que su decisión es "no presentarme para un nuevo mandato". "Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura", agregó.

¿Nueva ministra?

El anuncio de la titular del PRO se dio luego de que en la mañana del jueves mantuviera una reunión con el presidente electo Javier Milei, en medio de versiones que indican que podría integrar el Gabinete del nuevo gobierno libertario. "Me gustaría que acepte", había confesado Milei el miércoles, aunque sin confirmar el cargo de Bullrich en su Gabinete.

"Ha tenido una actividad destacable en esa cartera. Si ella decidiera sumarse, sería un gran fichaje", agregó Milei en esa entrevista dando a entender que el lugar por el que va Bullrich, sí es el del Ministerio de Seguridad. La cartera que ocupó durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando --entre otros casos-- ocurrió el crimen de Rafael Nahuel, por el cual ayer fueron condenados cinco prefectos del Grupo Albatros.

Entre los rumores que no dejan de correr sobre el futuro Gabinete de la ultraderecha, Bullrich sonó también como posible ministra de Trabajo, cargo que ocupó durante el gobierno de la Alianza, cuando ajustó un 13% las prestaciones de los jubilados. Luego se descartó y se apuntó a una posible operación de la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, con quien ya forjó una interna por la cartera de Seguridad.

¿Y Macri?

Pero los pasos de la presidenta del PRO parecen responder a otra pelea: la que volvió a tensarse con el ex presidente Macri. "Hoy están más peleados que nunca con Mauricio. No se hablan hace días", confesó una fuente cercana a la ex ministra a PáginaI12. La herida quedó abierta desde la primera vuelta electoral, cuando Macri decidió correrse de la campaña y tirar más centros a Milei que a su candidata.

Por eso, la negociación que mantiene Milei con la titular del PRO respondería a una negociación unilateral en la que la ex ministra busca volver al gobierno nacional sin importar cuáles son las condiciones que el ex presidente busca imponerle a la gestión de La Libertad Avanza, entre ellas, se supone la presidencia de la Cámara de Diputados a cargo de Cristian Ritondo.

"El problema de Mauricio es que nunca se puede salir de su postura de dueño", critican en el entorno de Bullrich sobre quien fue el jefe político de la ex candidata presidencial, quien acompañó la decisión de realizar una alianza, inconsulta con Juntos por el Cambio, con Milei rumbo al balotaje. Alianza para la que tuvo que desdecir todas las críticas actuadas durante la campaña.

El fichaje está en negociaciones, Bullrich podría romper lazos con Macri y negociar su lugar en el gobierno de ultraderecha o el ex presidente aún podría renovar su acuerdo con Milei para excluirla. La única fidelidad asegurada es la de la ultraderecha con las prácticas de "la casta".