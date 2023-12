Colmada de participantes como casi siempre que se da un cambio de Gobierno, la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) sostuvo hasta donde pudo la expectativa en torno a la posible visita del presidente electo, Javier Milei. Es que mientras exponían los primeros paneles, se enteraron por un comunicado de la Oficina del Presidente Electo que el futuro mandatario no iría al convite.

En su lugar, expusieron la futura canciller, Diana Mondino, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Fue éste el segundo plantón del libertario a los ceos industriales, que ya lo habían invitado, sin éxito, a un almuerzo de candidatos al balotaje. En ese contexto, sorprendió a todos la dureza de los discursos de ajuste, que ponderaron al menemismo, y la postura desafiante y de chicana de Mondino, que les avisó que se vienen tiempos de verano sin energía: "vayan comprando generadores de luz (porque) no hay pa´todos", avisó.

Para los presentes, más allá de las excusas (el comunicado asegura que Milei estaba en una reunión con Patricia Bullrich), el faltazo tiene un significado: "Al futuro presidente no le interesa la industria", se sinceró ante Página I12 un ceo de la industria textil. La postal, aplicada a cierta lectura, muestra que al menos el futuro mandatario no tiene como prioridad a la producción, que representa un 20 por ciento del PBI y es un sector en el que 9 de cada 10 empresas son pymes. "La verdad, vemos que se vienen meses durísimos, peores que en la era Macri", concluyó otro importante dirigente fabril.

Fueron precisamente las pymes las más asustadas, además de por el faltazo de Milei por lo que vino después. Lo que más caldeó a la platea fue la ponencia de Mondino. "Sorprende el nivel de chicana y de canchereo", se escuchó en los pasillos luego de una serie de afirmacioners polémicas y algunas otras posturas que sonaron a poco tacto con un sector central en la economía argentina.

Las provocaciones de Mondino

El panel de Mondino lo coordinaron el textil Luis Tendlarz y el economista histórico de la UIA y actual director, Diego Coatz, que introdujo la primera pregunta a la futura canciller escenificando las dificultades de la coyuntura económica, entre ellas lo que se perdió por la sequía. "No me vas a decir que vos también te comiste el cuento de la sequía...", lo interrumpió Mondino y sorprendió a todo el auditorio del Centro de Convenciones de Buenos Aires, escenario del convite.

Lo que vino después fue aún peor. "Muchachos, ¿por qué el gasoducto lo tiene que hacer el Estado?", dijo en referencia al ducto Néstor Kirchner, que le garantiza al gobierno de Milei un ahorro de 4000 millones de dólares en importaciones energéticas. Y a continuación hizo una demás al decir que "muchachos, si llegaron hasta acá, aguanten seis meses, que este va a ser el mejor país del mundo". Ya en ese momento había en la platea un malestar considerable, que llegó a su cénit con otra frase muy dura: "en enero y febrero, el que no tenga un generador, vaya comprándolo, porque si se llega a reactivar un poquito la industria no hay energía pa´ todos. Hagan contratos, hagan algo, porque no va a haber...", disparó Mondino, sin medias tintas.

La mayoría, en confusión total ante la sorna constante de Mondino, le pidieron explicaciones o detalles del plan Milei a un viejo conocido. En los pasillos del lugar se dejó ver Federico Ovejero, el ex General Motors que se fue a trabajar con los libertarios y que podría ser funcionario de Producción. "No me hago cargo de esas declaraciones", dijo a algunos que lo consultaron.

Francos desmintió un "industricidio"

Guillermo Francos, el futuro ministro del Interior de Milei, expuso en lugar del presidente electo y trató de llevar tranquilidad al decir que "el otro día Javier dijo que no iba a cometer un industricidio, que es una palabra novedosa, y yo quiero que ustedes tengan claro que somos conscientes de que se tiene un norte pero ese norte se llega a través de un sendero que tenemos que construir entre todos. No hay un mañana que pueda construirse si no transitamos en conjunto ese sendero", dijo el ex representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En esa línea, y ante una industria que padeció el menemismo con despidos, cierres y apertura de importaciones, rescató al ex presidente. "Menem tuvo un gran equipo y tuvo una gestión que con sus más y sus menos generó el inicio en Argentina de una transformación muy importante. Y aquí, en esta sede, dijo esta frase: ‘no hay industria sin pacto de convivencia, moneda sana, seguridad jurídica y estabilidad’. Pasaron 30 años y tenemos que seguir diciendo lo mismo", cerró Francos.

Funes espera "señales", Rattazzi disfruta

Daniel Funes de Rioja, presidentde de la UIA, expresó que "la industria espera anuncios y señales claras de hacia dónde ir", y agregó que "si no tenemos estabilizaciones macroeconómicas, nada puede crecer en la Argentina más que la inflación y los problemas".



El también titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal) dijo además que hoy "la industria está en su día más importante del año, porque hemos convocado a gobernadores, hemos convocado sectores empresariales de las distintas regiones y de los distintos sectores de lo que es el presente y lo que esperamos sea el futuro productivo. Y hemos convocado a los representantes más importantes del nuevo gobierno, el que se va a incorporar en los próximos días".



En la otra esquina, uno de los pocos que celebró a los lbertarios fue el ítalo argentino Cristiano Rattazzi. El ex FIAT, que milita hace tiempo en las filas de Milei, consideró que "las industrias de autos son muy fuertes, preparadas y pueden adaptarse a cualquier cosa. ¿Qué es un despido?, si hay algo que no se hace más, no se hace más, pero no es que sean despidos, son reajustes donde los tenga que haber". Y concluyó que "el país va a salir muy reforzado y rápido. Me encanta el plan económico de Milei".