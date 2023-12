Con la sombra del enojo de Mauricio Macri de fondo, Patricia Bullrich se reunió con el presidente electo Javier Milei. Si bien no quisieron dar detalles de lo conversado, Bullrich salió habiendo ratificado que ocupará el Ministerio de Seguridad una vez más. Lo dejó entrever en un tweet donde anunció que no se volverá a presentar para presidenta del PRO a comienzos del año entrante dado que estará dedicada a "trabajar por una Argentina próspera y segura". De fondo, se puede escuchar la ruptura con Macri, quien amagó con romper todas las negociaciones con Milei si no vuelve a ser el interlocutor exclusivo de las negociaciones con el PRO.



Como informó este diario, la relación entre Macri y Bullrich pasa por un mal momento: no se hablan hace días, ella lo viene acusando de seguir comportándose como su "dueño" y, según dijo en un chat revelado por una conductora en un canal de noticias: "Yo no me someto a Macri".

El Ministerio

La clave de la disputa es porque Bullrich inició negociaciones propias con Milei y consiguió un ministerio, algo que -hasta ahora- a Macri no le dieron. El ex presidente considera que con Milei hay que encarar una negociación más integral, que incluya la presidencia de la Cámara baja para Cristian Ritondo. Bullrich no ve con malos ojos que Ritondo ocupe ese lugar, pero no va a supeditar su ingreso al futuro gobierno a eso.



La discusión entre Macri y Bullrich parece haber llegado a un punto de no retorno donde la ruptura es total. La presidenta del PRO fue en ese contexto a reunirse con Milei, con quien conversó por más de una hora. En el medio de la reunión, Milei le presentó a la futura ministra de Capital Humano Sandra Petovello. Bullrich, tras el encuentro, se retiró sin hacer declaraciones. Otros dirigentes de La Libertad Avanza, como Guillermo Francos, fueron consultados sobre el contenido de la reunión pero dieron evasivas.

"Fue una buena reunión", dicen en el entorno de Bullrich. "Está confirmado que ella va a Seguridad", anuncian. Pero, entonces, ¿por qué el comunicado posterior al encuentro no lo anunció? "Los tiempos y la comunicación la manejan la Libertad Avanza", es la respuesta. Por otro lado, descartaron que ocupe otro lugar en el Gobierno (como la secretaría de Trabajo).



Horas mas tarde, el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, posteó una foto junto a Bullrich y su próximo ministro de Seguridad de provincial, Héctor Iturrioz, dando a entender que la designación es un hecho.

La furia del Calabrés

En respuesta, Macri dejó trascender por algunos medios cercanos que está pensando en abandonar todo tipo de negociaciones con Milei y que tenga mucha suerte gobernando. Si Macri retira su oferta, el presidente electo deberá buscar solo los votos en ambas cámaras para aprobar sus leyes o intentar -como propuso Diana Mondino- gobernar por decreto.



Al parecer una de las condiciones de Macri va a terminar siendo que se retire la oferta a Bullrich. Quizás por eso Milei, que se mostraba ansioso porque ella acepte, no lo anunció aún. No obstante, Milei parece estar midiendo cuanto de Juntos por el Cambio controla todavía Macri: las señales de autonomía de sus aliados, de los gobernadores e incluso de parte de los bloques legislativos le bajan el precio al ex presidente.

También el hecho de que se le haya escapado la tortuga y Bullrich esté negociando por las suyas.



Con todo, todavía estos cónclaves podrían terminar con un encuentro entre Macri y Milei donde Bullrich sea eyectada de toda negociación. O, por el contrario, con Bullrich ratificada y un Macri que deberá procesar la bronca como pueda por un nuevo salto en su carrera política que pegaría la candidata de las mil escuderías.

Renuncia en puerta

En este punto, fue sugestivo el tweet que publicó Bullrich, en el que dejó en claro que se va de la presidencia del PRO para ya no volver. "Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina", indicó Bullrich, en un tweet editado que, en un comienzo, decía "febrero". "Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato", remarcó en lo que podría constituir su salida del PRO. Algunos gobernadores, como el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, habían dicho que si aceptaba el ministerio, tenía que dejar la conducción del partido.



"Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura", afirmó, con énfasis en esto último. Esta última parte fue una cuasi-confirmación de que volverá al ministerio que ocupó entre 2016 y 2019.